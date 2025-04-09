Где правды искать? Или почему жители разрушенных из-за войны домов Одессы годами не могут дождаться обещанной чиновниками помощи. О чем буквально стонут одесситы, чье жилье пострадало от российских атак, и почему у многих уже опустились руки — читайте в материале «Одесской жизни».

Реальная картина после прилетов

Лидия Кузьменко, жительница дома по адресу улица Канатная, 81: «28-29 апреля 2024 года. Выбило окна в квартирах и в подъездах. Сначала приехала обслуживающая компания «Центр», сделала замеры, зафиксировала повреждения. Потом дом передали в ЖЭК «Фонтанский». Приехала комиссия, еще раз сняла замеры. И вот уже ровно год, как ни одно стекло ни в одно окно установлено не было. Люди забивают оконные стекла фанерой или пленкой».

Светлана, жительница дома по адресу улица Армейская, 8в: «Сделали крышу, спасибо. Но стены, окна — все непригодно… здесь жить нельзя! Мы кричим об этом! Но нас не слышат…»

Наталья, жительница дома по адресу проспект Шевченко, 8в: «25 января 2024 года был первый прилет. Ночью бахнуло: окно вылетело, упал потолок на кухне, стены все треснули. Все углы разъединились — одни сквозняки. Дыры в комнате, в коридоре, в кухне. Мы задули пеной, где-то фанеру поставили, потому что сидишь дома, как на улице. Второй прилет был 25 ноября: в нише разрушен потолок полностью, вылетела стена за шкафом — над антресолями улицу видно. В туалете стена фанерой забита сейчас. Зима была ужасной: холод, лед везде. Моя квартира на втором этаже. Почти все квартиры, что в ряд со мной, снесло полностью. Моя — крайняя — осталась, но в нежилом состоянии. Приехали экскаваторы, забрали обломки разрушенных стен, которые остались. А моя квартира теперь вся «на улице», все стены дырявые. Я обращалась в районную администрацию, у меня даже заявление не приняли, сказали, на восстановление вашей квартиры деньги не выделены. Хотя я сразу через «Дію» сдала все документы и предоставила фотографии».

Разрушенные дома не могут даже посчитать

Ранее мы уже писали о помощи международных партнеров. В частности, благодаря поддержке США в Одессе заменили окна в более 200 жилых домах. А также — о двух многоэтажках, на восстановление которых средства выделила городская власть. Так в чем же тогда проблема?

— Сейчас более 200 зданий повреждены во время полномасштабной войны. Почему почти? Потому что обстреливают довольно часто, и говорить о цифре можно разве что «сегодня на сегодня», — рассказывает депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая, — Вообще составить статистику сложно: проблема в отсутствии общей статистики, общего мониторинга, сейчас она разбита по департаментам мэрии. Известно, что сейчас восстанавливаются 43 объекта, из них в девяти восстановление закончено. Но мы должны понимать, что чаще речь идет о замене окон, ремонте лифтов или, в лучшем случае, замене крыши. А не о капитальном восстановлении. У нас очень много полуразрушенных зданий, которые стоят «законсервированные».

Редакция «Одесской жизни» направила официальные запросы о точной цифре поврежденных и разрушенных жилых и нежилых зданий в Одессе. Сейчас ждем ответа от главы департамента по благоустройству города Александра Ильина и от директора департамента городского хозяйства Леонида Гребенюка. Напомним еще раз — по приблизительным подсчетам, это около 200 (!!!) домов.

«Незламна Одеса»: средства есть, но нет

С 2024 года в городе действует программа «Несокрушимая Одесса», которая предусматривает 250 миллионов на восстановление. Это в целом. Из них 92 миллиона принято на 2025 год. Но этих средств недостаточно, чтобы закрыть все потребности.

— Сюда входит экспертиза, проектная документация, а фактически на само восстановление с позиции собственно строительства сметы нет. Миллионы мы сейчас тратим на проектирование, на экспертизу этих проектов, получение определенных отчетов, объявление тендера, — объясняет Ольга Квасницкая.

По ее словам, фиксация всех повреждений ведется. Другой вопрос, что средств не может хватить на всех.

— Сейчас мы видим пример Прохоровской, где люди уже на протестные акции выходят. Там на восстановление двух этажей семь миллионов утверждено. То есть был прилет, разрушено два этажа, состоялась фиксация комиссией. Далее это проект, экспертиза и деньги на экспертизу и восстановление. Сегодня это семь миллионов, которые надо найти и дать людям, условно говоря (найти организацию, которая это сделает. — Прим.ред.). Они не заложены в бюджет. Можно «вытянуть» семь миллионов из 52, заложенных программой, но все объекты, которые уже вошли в эту программу, эти 92 миллиона растянули. Далее на сессии надо принять решение, что вот этот объект требует немедленного восстановления. Значит, плюс еще семь миллионов. Где-то мы сокращаем расходы, находим эти средства и даем объекту, условно говоря, жизнь. Но это должно быть согласованное решение, которое поддержат и члены комиссии, и депутаты в целом, — подчеркивает проблему депутат.

Деньги нужно распределять по потребностям

Конечно, программа «Незламна Одеса» не закрывает все потребности. Безусловно, нужна поддержка международных партнеров, с которыми надо вести работу и сотрудничество. Речь идет также об арестованных средствах Российской Федерации, которые должны быть направлены именно на регионы, страдающие от обстрелов. Это комплексная работа и местных властей, и депутатов Верховной Рады. А значит, необходимо желание. И не только жителей разрушенных домов, но и провластных лиц, от которых эта помощь зависит.

— Я не могу сказать, что сейчас хорошо или плохо работают департаменты. Они работают как могут, потому что людей не хватает. Но можно было бы сократить средства, которые выделяются, например, на ремонты дорог, которые велись все эти два года, и бросить их на восстановление разрушенных домов. Я понимаю, что многие программы можно было сократить и не «флаера выпускать» или форумы проводить (речь о департаменте культуры, который во время войны проводит инвестиционные форумы, которые не несут никакого результата для Одесского региона), а дать это людям для восстановления жилья, которое до сих пор законсервировано. Это очень удобная позиция, которую занимает сейчас город, — рассказывает Ольга Квасницкая.

Собственно, работают ли и, главное, как работают над этим вопросом в Одесском городском совете, станет понятно уже 16 апреля на очередной сессии. Поэтому наблюдаем и обязательно расскажем, что одесская власть намерена сделать для восстановления разрушенного Россией жилья одесситов.

Дополнение

9 апреля редакция получила ответ на запрос относительно количества поврежденных жилых построек. В нем говорится следующее:

«Решением Исполнительного комитета ОМР Департамент по благоустройству города назначен уполномоченным органом по организации выполнения безотлагательных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии Российской федерации, связанных с повреждением зданий и сооружений. На сегодняшний день количество поврежденных и разрушенных жилых зданий равно 756.»

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