Ключевые моменты:

В результате вечернего ракетного удара по Одессе пострадали шесть человек.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести.

Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, российские войска атаковали город баллистической ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью.

Напомним, вечером вторника, 7 июля Россия атаковала Одессу предположительно баллистической ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью.

Первоначально сообщалось о двух пострадавших. Позже глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил: в результате атаки госпитализиролваны пять человек, из них один – в тяжелом состиоянии.

А глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил: количество пострадавших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до шести. Один человек в тяжелом состоянии, состояние еще трех – средней тяжести.

Всем пострадавшим медики оказывают необходимую медицинскую помощь.