Об этом сообщили на странице «Нижнеднестровского национального природного парка».

Ключевые моменты:

Пруд возле села Маяки стал убежищем для сотен птиц.

На пруду поселились сотни чирков, более сотни серых гусей и многочисленные мартыны.

Почему птицы выбрали этот водоем

В сообщении Нижнеднестровского национального природного парка говорится, что даже небольшой по размеру водоем обеспечивает птицам пищу и защиту от жары во время засухи. На поверхности воды наблюдают, как утки взлетают с пруда, гуси гогочут вдоль берегов, а чайки «оркеструют» своим криком над прудом.

Экологи отмечают, что такие водоемы имеют большое значение для сохранения дикой фауны в условиях изменения климата.

«Вода хоть и обмелела, все же дала им защиту и пищу, а людям — напоминание: даже небольшие водоемы в засушливые годы становятся бесценными», — отмечают в Нацпарке.

