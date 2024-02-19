Настоящая «Одесская Швейцария»: удивительный ландшафт Шершенцев, вкусные голубцы и дома хоббитов

«Одесская Швейцария»

По историческим сведениям, село Шершенцы основано в XVI веке. Лежит оно между склонами гор, в широкой долине реки Белочи, на каменных холмах, изрытых глубокими оврагами и балками, богатыми залежами известняка, глины, песка.

Дорога из Балты в Шершенцы вьется бескрайними полями, богатыми лесами, проплывающими за окном автомобиля. Через час мы в гостеприимном селе. Восхищаться его видами начали еще с холма, при въезде.

— Село никогда не переименовывали. А реку Белочи в прошлом называли «Золотой». Ведь на ее берегах находилось одиннадцать мукомольных мельниц и одна шерстобойня, — рассказывает жительница Шершенцев Лариса Ямпольская.

Интересно, что село называют «Одесской Швейцарией» не только местные жители, но и заезжие. Потому что живописность ландшафта, горные хребты, покрытые густой растительностью, широкие полонины действительно напоминают Швейцарию. Извилистые дороги поднимаются на холмы, к домам, среди которых еще сохранились и старинные.

О «башке», напоминающей жилище хоббитов

«Башка» — так раньше называли дома в Шершенцах. В таких домах полукруглой формы, выстроенных из камней, было несколько комнат и в них жили люди. «Башки» строились не только для жилья, но и как хозяйственные постройки — в них держали коров, овец, свиней, коз, кур. Кто-то из туристов сказал, что «башки» напоминают Хоббитанский Шир. Они и в самом деле очень уютные и приветливые.

— Мой дедушка долго жил в такой «башке». Там все было, как в доме. Когда начали строить обычные дома, покрытые соломой, то «башки» использовали для сохранения продуктов, потому что там долго держалась постоянная температура. Моя мама еще на какое-то время открывала двери, чтобы туда заходила прохлада. А когда были морозы, то двери утеплялись, чтобы ничего не померзло, — рассказывает уроженка села Лидия Галактионова.

«Башки», которые использовали для хранения продуктов, называли погреб или подвал. И по сей день еще сохранились здесь такие домики, в которых живут люди.

А еще, здесь есть гостеприимная эко-этнохата «Белочи». Еще недавно она принимала гостей. Война заставила ее владельцев выехать за границу. Однако после нашей победы дом снова чистосердечно откроет двери для путников.

Под покровом Архистратига Михаила

По народным преданиям, Шершенцам уже более 400 лет. В глубокой древности территория современного села была покрыта густым лесом, шалаш лесника находился там, где теперь центр.

В центре села стоит старинный храм — Святого Архистратига Михаила, возведенный еще в 1901 году на месте старой церкви, которая была разрушена в XVII веке помещицей княгиней Гикой.

История храма имеет более 120 лет и этот храм занесен в Государственный реестр памятников архитектуры. В 2006 году церковь была реконструирована на средства благотворителя Виктора Добрянского. Свято-Михайловская церковь — одна из самых красивых культовых сооружений на Кодымщине.

На территории церкви — небольшое церковное кладбище, где похоронены священнослужители и графиня Сумарокова.

Крестьяне помнят фамилию графа Сумарокова-Эльстона, которому принадлежало до двух тысяч гектаров земли и тринадцать мельниц. Его экономия называлась «фольварком».

Кроме земледелия здесь было распространено выжигание извести. До сих пор в селе сохранились остатки известняков. Их владельцы нанимали односельчан, которые возили известь в Балту и другие города и села для продажи.

Чтобы стать счастливым, надо напиться воды из источника

Местность богата целебными источниками. Под оврагом — Панский колодец, увенчанный иконой. Он расположен на территории бывшего барского имения, где ныне находится ФАП.

Колодец возведен так, чтобы солнечные лучи всегда попадали в его бассейн с большим запасом воды. Лучи отражаются от белого песка на дне, и от этого вода здесь всегда голубого цвета. Говорят, что солнце обогащает целебными свойствами ее родниковые воды, которые фильтруются сквозь залежи известняка, дает светлую энергию и мотивации.

Кстати, бассейн с большим запасом воды — это одна из особенностей шершенецких колодцев.

Ниже церкви расположен каменный колодец «Троица» с большим желобом, возле которого и сегодня хозяйки стирают пеленки. По преданию, этот колодец был выкопан в честь Святой Троицы и освящен в Богодухов день. Старожилы рассказывают, что в Украине был такой обычай — освящать колодцы именно на Богодухов день, потому что считалось, что именно в колодцах скрываются русалки.

В долине, у реки, среди высоких ив спрятались старинный деревянный журавль, каменный колодец и желоб, вытесанный из цельного камня в форме купели. Они еще помнят чумаков, которые здесь останавливались на отдых.

А напиться воды из колодца с тремя крестами здесь считают счастьем. Говорят, что вода в нем имеет мощь и животворную силу. Колодец вмурован в склон на одной из сельских улиц. И даже в сильную жару вода в нем всегда прохладная. Пересказывают, что эта целебная вода даже раны заживляет.

Голубцы и вино — украинско-молдавский колорит

Шершенцы расположены у границы с Молдовой, поэтому культура села сочетает в себе украинский и молдавский колорит. Поэтому совсем неудивительно, что здесь готовят как украинские, так и молдавские блюда. Таким блюдом, например, является мамалыга. Ее подают с сыром, шкварками, жареным луком, с молоком, с чесночком. Здесь вас не только угостят, но и охотно проведут мастер-класс.

Но коронным блюдом шершенецких хозяек считаются голубцы. Они здесь непревзойденные. Обязательно приготовленные в печи, душистые и аппетитные, густо политые домашней сметаной — просто кулинарный аутентичный шедевр! По традиции, в Шершенцах голубцы делают очень маленькими, заворачивая в листья капусты или винограда. А называются они почти как в Грузии — дольма. Начинку для голубцов готовят из пшеничной, кукурузной, ячменной крупы или из риса, сдобренной жареным луком со шкварками или мясом (если не пост). И вся эта вкуснота — под бокал шершенецкого вина, рожденного трудом винодела.

Рецептом приготовления голубцов поделилась Лариса Ямпольская.

Рецепт приготовления с кукурузной крупой:

листья кислой капусты (крыжалки) — 20-30 шт.

кукурузная крупа — 1-1,5 стакана

морковь — 2-3 шт.

лук — 3-4 шт.

сметана — 2 ст.л.

мясо — 500-600 г

соль — по вкусу

молотый черный перец

лавровый лист

Промываем крыжалки, делим на части. Промываем кукурузную крупу и заливаем кипяченой водой. Оставляем на минут 20, чтобы набухла. Откидываем на сито. Почищенный лук режем. Морковь трем на средней терке, пассеруем лук с морковью на растительном масле. Смешиваем крупу с луком и морковью, добавляем мясной фарш. Солим и перчим по вкусу.

Заворачиваем начинку в листочки. Складываем в кастрюлю или в казан, заливаем водой, добавляем сметану и кладем в печь или в духовку. Как закипит, готовим еще минут 40. К столу подаем, полив сметаной.