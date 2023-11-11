Год назад освободили Херсон: как там сейчас живут люди?

Херсон пробыл под оккупацией более восьми месяцев. Эти месяцы стали тяжелым испытанием для херсонцев. Враги убивали и похищали людей, уничтожали инфраструктуру города. И через год после позорного бегства своих войск оккупанты не оставляют Херсон в покое, едва ли не ежедневно обстреливая его.

«Одесская Жизнь» побеседовала с жителями Херсона о том, как им живется сейчас, год спустя после оккупации.

Юлия Гейса: «Когда дышишь украинским воздухом, все по-другому»

– Во время оккупации я все время плакала. Не было мотивации продолжать жить. Когда ВСУ зашли в Херсон, мы с семьей находились за городом без света и связи. Приехал брат мужа и сообщил, что возле рынка увидел танки с украинскими флагами. Все подумали, что это провокация. А потом включили новости и попали на обращение Владимира Зеленского: «Ми повертаємо Херсон додому!».

Да, сейчас мы живем под обстрелами, они не прекращаются с ноября прошлого года. Рашисты обстреливают город всем – минометами, «градами», баллистикой, «искандерами». Но ты хочешь жить и что-то делать.

Изменился город, к сожалению, не в лучшую сторону. Власть мало чем помогает. Непонятно куда идут деньги из местного бюджета. Средний и малый бизнес умер, работают только государственные учреждения, больницы, некоторые отделения банков, аптеки и магазины.

На ассортимент продуктов и лекарств не жалуемся, цены такие, как и везде. Правда, после подрыва Каховской ГЭС, овощи и фрукты стали дороже. Вода, свет и газ есть, но из-за обстрелов бывают перебои.

Спасибо коммунальным службам, они быстро все чинят. Вообще херсонцы очень изменились. Есть те, кто не выдерживает эмоционально. Но мы не перестаем верить в нашу победу!

Виктор Павлов: «Херсонцы стали сильнее, они надеются только на себя»

– Начиная с 9 ноября 2022 года, понимали: что-то должно произойти. Херсонцы сидели без связи, новости были формата «испорченный телефон». Все произошло внезапно и волнительно: в тот самый день мы собрались с близкими в парке и тут видим, как заезжают те самые зеленые пикапы, которые мы так ждали! Это были наши хлопцы. В такой момент начинаешь дышать и смотреть на мир по-другому.

С тех пор все очень изменилось: что-то в лучшую сторону, а что-то не очень. В целом город живет, люди возвращаются, несмотря на постоянные обстрелы. Работает все, что нужно – магазины, аптеки, кафе и даже некоторые рестораны, но только до 16:00. Транспорт ходит плохо, после часа дня сложно куда-то добраться. Продукты местами даже дороже, чем в Одессе. Купить одежду и обувь уже будет проблематично.

Зато у нас блэкауты были не так часто, как в Одессе, Харькове или в Киеве. Активно помогают волонтеры и международные организации.

А вот херсонская власть, по моему мнению, – это тотальная коррупция, воровство и неуважение к людям, которые пережили столько горя. Мы уже устали писать заявления и петиции.

Например, из-за трагедии на Каховской ГЭС мы с мамой остались без жилья, нашу маленькую комнату в общежитии затопило. Нам заплатили только пять тысяч гривен. И за все время не было никаких комиссий и решений по поводу компенсации или помощи. Поэтому херсонцы надеются только на себя, они поднимут на уши всю страну, но достанут то, что нужно.

Виктория Чернышова: «Що б там не було, життя в Херсоні продовжується»

– Ми почали бачити своїх серед чужих і чужих серед своїх. У період окупації було дуже страшно. Я волонтерила, тому мене рашисти (буряти) жорстко обшукували шість разів, навіть допитували десятирічного сина. Коли наші зайшли у Херсон, одразу не повірила. Я якраз вийшла на ринок за ліками. Побачивши колону Збройних сил України, зрозуміла, що це наші. Хлопців зустрічали обіймами, борщем та варениками.

З початком щоденних обстрілів люди масово виїжджали, але зараз потрошку повертаються з різних причин. Що б там не було, життя в Херсоні продовжується.

Усі працюють заради великої Перемоги. Я, як колишній підприємець, стала очільницею свого волонтерського штабу. Допомоги Херсону з боку влади я особисто не бачу. Роблять якісь бомбосховища — вони постійно зачинені. Тішить, що ціни на ринках і в магазинах стали доступними, а не такими, як в окупації. Все необхідне в асортименті є, але у людей немає грошей. Тому люди похилого віку, діти, військові — всі йдуть до волонтерів. Працюють тільки державні структури. Взагалі змінилося не тільки місто, а й місцеві: хтось став людянішим, хтось байдужим, хтось агресивним, хтось чутливим.

Яна Питенко: «Пусть лучше летают «искандеры», чем видеть русских уродов»

– В оккупации все было по-другому: присутствие непрошеных гостей, отсутствие продуктов и лекарств! Сейчас все необходимое есть. Бомбежки продолжаются по сей день. Но лучше пусть вокруг меня летают «искандеры», чем я буду идти по улицам Херсона и видеть уродов, которые пришли нас «асвабаждать».

От рашистов пострадали не только люди, но и природа. Сейчас в городе очень много бездомных животных. Они перепуганы и агрессивны, брошенные собаки ходят стаями.

Мы сейчас понимаем Донецкую и Луганскую области, когда к ним пришла война, а всем было все равно. Власть мало чем помогает, есть подозрение, что с бюджетом не все чисто. Строятся какие-то убежища, но этого недостаточно. Часто придумывают странные закупки, приписывают себе заслуги волонтеров. С коммунальными услугами проблем нет, хотя у людей есть задолженности. Больницы работают, правда, у врачей отобрали выплаты.

В Херсоне осталось много людей пожилого возраста. О развитии бизнеса речь не идет. Центр города практически мертв. Из досуга — пережить день и сказать спасибо за утро.

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