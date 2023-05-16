Американский преподаватель рассказал, как выживал в оккупированном Херсоне

В Ukraine Media Center Odesa прошла презентация книги американского преподавателя Тимоти Моралеса «Проходячи повз надгробок» («Walking Past Tombstones»). Книга рассказывает о восьми с половиной месяцах, которые господин Моралес провел в оккупированном Херсоне. Вышедшая на английском языке книга – это горестный рассказ ее автора о пережитом.

Американец – интересная цель для рашистов

Тимоти Моралес вырос в Великобритании, позже перебрался в США, где преподавал английскую литературу. В Украине Тимоти Моралес живет уже семнадцать лет, открыл школу английского языка в Херсоне.

– Я не верил, что россия начнет войну. Хотя незадолго до вторжения, в январе 2022 года, побывал в США, где родные и друзья уверяли меня, даже, можно сказать, предупреждали, что вот-вот начнется полномасштабная война. Я же воспринимал угрозы россии как блеф, не думал, что они настолько тупы, – признается Тимоти Моралес.

Но все случилось как случилось: к началу полномасштабного вторжения Тимоти снова был уже в Херсоне. В жизнь ворвалось понятие «оккупация»…

Ему удалось эвакуировать бывшую жену, младшую дочь и тещу из Херсона на запад Украины. Сам же Тимоти Моралес не решился на этот шаг. Причина одна: показать на блокпосту (а их пятнадцать!) свой американский паспорт – все равно что самому подписать себе смертный приговор. Так и застрял в оккупированном рашистами Херсоне.

– Я понимал, что являюсь для них «интересной целью», поэтому с первых дней стал вести себя очень осторожно. Главным было – избежать контакта с ними. Паспорт спрятал понадежнее. Старался выходить за едой окольными путями, не появляться в центре города, чтобы не нарваться… Маршруты по городу заранее тщательно планировал. Все равно нарвался однажды на двоих с автоматами. На русском я говорю с акцентом, что-то «мямлил» им в ответ, вроде как не понимаю, о чем идет речь. Тогда обошлось.

Тимоти Моралес: «Мне посчастливилось, спасибо Всевышнему»

В следующий раз все было пострашнее: в квартиру к Тимоти пришли несколько человек с автоматами. Это были сотрудники ФСБ, которые около четырех часов его допрашивали.

– Мне посчастливилось, спасибо Всевышнему. Я изворачивался как мог, говорил, что потерял паспорт и мобильник. Главное – не признался, что я гражданин Америки, даже не назвал своего настоящего имени, и меня не забрали… После этого я переехал в квартиру моей бывшей жены. К счастью, нашлись несколько человек, которые мне помогли… Но все равно это была очень долгая обособленность, тяжело переносимая… Я практически все время находился в самоизоляции и не сошел с ума, вероятно, только потому, что все время, пока это было возможно, продолжал онлайн проводить занятия с моими учениками.

После освобождения Херсона – в Одессу

За десять дней до освобождения Херсона в городе уже не было электричества, телефонной связи и воды. Тимоти рассказывает, как однажды сидел и смотрел в окно. Вдруг увидел проезжавшую машину с украинским флагом, потом – еще одну. Изумился тогда: до чего же смелые люди! Но потом, когда мимо окна проехали грузовики с большими флагами Украины, сообразил: Херсон освободили!.. Он наспех оделся и помчался на площадь в центре города. Признается: даже в моменты отчаяния, которые накрывали его за долгий период оккупации, он верил, что этот день придет.

Вскоре Тимоти Моралес покинул Херсон и переехал в Одессу, где и живет по сей день.

Однажды его сестра под впечатлением всего услышанного, что происходило с ее братом, с херсонцами, оказавшимися под оккупацией, предложила написать об этом исповедь. Так родилась книга «Walking Past Tombstones».

Как рассказывает Тимоти Моралес, уже идут переговоры о переводе книги на украинский язык:

– Я приехал в Одессу, когда в городе были постоянные блэкауты, я видел, как над моим домом летит ракета во время воздушной тревоги. Но, поверьте, после многих месяцев, проведенных в оккупации, все происходящее мне уже не кажется таким ужасным… И еще: моя книга рассказывает не только о страшных месяцах, пережитых в оккупированном Херсоне, но и прекрасных украинцах, их особом духе. Это удивительная нация, которая не может не победить!

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