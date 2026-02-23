Ключевые моменты:

Ночь против 23 февраля — 127 воздушных целей, ВСУ сбили 105.

Дроны ударили по Одесщине — 2 погибших, повреждены десятки объектов, тушили пожары всю ночь.

Венгрия блокирует санкции: Орбан угрожает ветировать 20-й пакет ЕС, пока не восстановят транзит нефти «Дружбой» после удара по Бродам.

130 боев в сутки.

Утраты РФ.

Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину

В ночь на 23 февраля российские силы запустили 127 средств воздушного нападения на Украину. Воздушные силы ВСУ обезвредили 105 из них.

Добавим, что первые запуски были зафиксированы в 18:00 22 февраля. Враг использовал одну баллистическую ракету «Искандер-М» из Ростовской области РФ, а также 126 ударных БПЛА типов «Шахед», «Гербера», «Италмас» и других. Беспилотники стартовали с Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска в РФ, а также с Чауды и Гвардейского во временно оккупированном Крыму. В воздушном пространстве Украины зафиксировано около 80 «Шахедов».

Атаку отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

Добавим, российские дроны снова атаковали Одесщину. Два человека погибли, десятки объектов получили повреждения, спасатели ликвидировали пожары всю ночь.

Венгрия угрожает заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет стоять в стороне, пока нефтепровод «Дружба» остается закрытым, и примет контрмеры для обеспечения поставок топлива. Среди них — отказ от экспорта дизельного топлива в Украину, отказ от военных займов Киева и блокирование санкций. Министр иностранных дел Петер Сиярто подтвердил, что Венгрия будет ветировать принятие пакета на заседании Совета ЕС 23 февраля, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию и Словакию.

Напомним, трубопровод «Дружба» прекратил работу после российского удара по Бродам во Львовской области 27 января, что повлияло на поставки в Венгрию и Словакию. Венгрия уже заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, связывая это с ремонтом магистрали.

В целом пакет планируют принять накануне четвертой годовщины вторжения РФ — до 24 февраля. Он включает в себя запрет морских перевозок российской нефти (добавлено 43 судна в список теневого флота, в общей сложности 640), ограничения на техобслуживание танкеров СПГ, санкции против 20 банков РФ, криптоплатформ и третичных банков, способствующих торговле. Также запрещен экспорт в РФ товаров на 360 млн евро, металлов, химикатов и минералов на 570 млн евро плюс ограничения на порты третьих стран, работающих с российской нефтью.

Генштаб ВСУ: 130 боев, атаки на Харьковщине и успехи артиллерии

23 февраля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленную информацию о ситуации на фронте с акцентом на Харьковскую область.

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты попытались однажды прорвать оборону украинских воинов близ Двуречья. В районе Купянска враг провел одну атаку, а силы обороны успешно отразили штурм в направлении Глушковки, сообщили в Генштабе.

За прошедшие сутки на всех фронтах произошло 130 боевых столкновений. На Лиманском направлении, граничащем с Харьковщиной, активность противника выше, но существенно ниже осени — зафиксировано шесть атак.

Также генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал свежие подсчеты потерь врага с 24 февраля 2022 по 23 февраля 2026:

личный состав — около 1 260 500 (+720) человек;

танки — 11 696 (+2) единиц;

боевые бронированные машины — 24 082 (+13) единиц;

артиллерийские системы — 37 510 (+40) единиц;

реактивные системы залпового огня — 1654 (+2) единицы;

средства ПВО — 1304 (+1) единица;

самолеты — 435 (+0) единиц;

вертолеты — 348 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 143 878 (+1 765) единиц;

крылатые ракеты — 4 347 (+33) единицы;

корабли/катера — 29 (+0) единиц;

подлодки — 2 (+0) единицы;

автомобильная техника и автоцистерны — 79 636 (+136) единиц;

специальная техника — 4 073 (+0) единиц.

Читайте также: Эхо войны на черноморском побережье: как российские мины уничтожают экологию «Тузловских лиманов».