Ключевые моменты:

Ночью 23 февраля в Одессе и области объявили воздушную тревогу из-за группы дронов с акватории Черного моря.

В сторону Черноморска, Затоки и Овидиополя направлялась группа «шахедов».

В районе Черноморска прогремела серия взрывов.

Информация о возможных разрушениях уточняется.

По информации мониторинговых Телеграм-каналов, в акватории Черного моря собралась довольно большая группа вражеских беспилотников – предварительно их быоо не менее 15-20 штук.

По данным Воздушных сил, группа БпЛА из акватории Черного моря взяла курс на Затоку, Овидиополь и Черноморск.

«Около 10 мопедов с моря подлетают к Черноморску/Лиманке/Одессе/Великодолинскому – может быть громко!», – проинформировал известный канал «Николаевский Ванёк».

Похже он уточнил: количество «шахедов» выросло до 17 штук. И все она зяли курс на Черноморск.

В начале третьего часа ночи в районе Черноморска прозвучала серия мощных взрывов. Предварительно, есть сбития.

О вероятных «прилетах» на данный момент не сообщается.

В 2:28 был дан отбой тревоги. Также сообщается, что Черноморск атаковали около 25 БпЛА. О последствиях станет известно позже.

Напомним, в ночь на воскресенье, 22 февраля, Одесская область вновь оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Целью врага стала критическая инфраструктура региона. В результате ударов возникли масштабные пожары, которые спасатели полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.