Одесские патрульные помогли раненым в Херсоне после расстрела остановки (видео)

21 февраля 2023 года российская армия из реактивной артиллерии обстреляла остановку общественного транспорта в Херсоне. Погибли 6 человек, 12 ранены.

В пресс-службе одесской патрульной полиции рассказали, что сразу после обстрела на месте оказался направленный в Херсон экипаж одесских полицейских.

Сегодня в полдень в центре города раздались мощные взрывы. Страна-агрессор в очередной раз обстреляла мирный город. Услышав взрывы, патрульные сразу бросились в эпицентр происшествия.

Не теряя времени, полицейские эвакуировали граждан, искали раненых, оказывали медицинскую помощи пострадавшим.

Блюстители порядка увидели мужчину, у которого на одежде начали появляться следы крови, и сразу бросились ему на помощь. Затампонировали кровотечение и контролировали состояние раненого до приезда врачей.

Ранее в Оперативном командовании «Юг» сообщили, что 6 человек погибли и 12 получили ранения после того как россия обстреляла рынок и остановку общественного транспорта в Херсоне.

«Враг нанес удары по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям», – уточнили украинские военные.

«Был обстрелян местный рынок и остановка общественного транспорта. Просто посреди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали», – говорится в сообщении ОК «Юг».

Отмечается, что несколько домов получили существенные повреждения, в многоэтажках в результате прямых попаданий возникли пожары в нескольких квартирах.

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