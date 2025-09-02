Традиционно День рождения Одессы отмечают 2 сентября – в годовщину основания порта по приказу Екатерины II. Но находки археологов указывают на другую дату отсчета. Если город существовал еще задолго до официальной версии, то не пора ли пересмотреть его юбилей и признать настоящий «паспортный возраст»? Это открытие может переписать историю. Готова ли Одесса праздновать свой день рождения в новое время – и с новым содержанием?

Крепость Хаджибей и «война цифр»: археология открывает новые горизонты

Андрей Красножон, доктор исторических наук, археолог:

– Наша задача сегодня – дать людям понятную картину того, что именно мы открыли на Приморском бульваре летом 2025 года. В социальных сетях было много эмоций и споров, но не хватало четких объяснений. Поэтому мы представили результаты раскопок в формате научно-популярной лекции – с чертежами, фотографиями и аргументами, которые позволяют разобраться в деталях. Людям важно знать: почему мы делаем именно такие выводы, какие есть доказательства и на чем основаны наши утверждения.

Что касается вопроса, сколько лет Одессе – 230 или 700, то мой ответ таков: я не знаю. И это не уклонение, а научно честная позиция. Чтобы ответить на вопрос «сколько лет городу», нужно иметь четкие критерии определения момента его возникновения. Таких универсальных критериев в мировой исторической науке нет. Крупные города – Афины, Иерусалим или Иерихон – вообще не имеют «дня рождения», потому что это выглядит нелепо.

Наши раскопки стали лишь толчком к дискуссии. И это нормально. Исторические находки всегда провоцируют споры — научные, бытовые, идеологические. Археологи, если хотите, лишь «накрывают стол», излагают найденные факты. А дальше общество само решает, как их интерпретировать: менять мифы, создавать новые или оставлять все как есть.

Еще по теме: 610 или 231? Сколько лет Одессе на самом деле – разгадываем тайну возраста нашего города

Крепость Хаджибей, остатки которой мы исследуем, была взята штурмом в 1789 году, но в определенном смысле сражения продолжаются и по сей день – теперь уже не военные, а исторические и мировоззренческие. И это абсолютно естественно для демократического общества.

Это противостояние не просто свидетельствует о разнице в цифрах, но и о споре идентичности. Видим ли мы Одессу как колониальную «новостройку» Российской империи или как древний европейский портовый город, который лишь изменил название и облик? И именно в этом разломе – вся драма нынешних дискуссий о дне рождения города.

Что не так с 2 сентября? Критика мифического дня рождения

Сергей Гуцалюк, офицер ВС Украины, историк:

– Одессе точно не «двести с копейками». Это давно доказанный исторический фейк, причем еще в XIX веке. Первое достоверное упоминание о поселении здесь датируется 3 мая 1415 года, а археология показывает, что люди жили на этой земле еще с античности. То есть реальная история Одессы значительно глубже, чем мифическая дата, которую нам десятилетиями навязывали.

Недавние раскопки на месте Хаджибейского замка подтвердили: отправная точка должна быть именно из письменных источников. Но городские власти упорно цепляются за 2 сентября – дату, которая вообще не имеет под собой никаких научных оснований. Потому что что это такое? Не «основание города», а рескрипт о реконструкции гавани. И на этом мифе уже более двух веков строят идентичность города.

Читайте также: Крепость, порт, зерно: какой была Одесса 609 лет назад (видео, фото, иллюстрации)

В то же время в уставе Одессы до сих пор остаются откровенно имперские и пропагандистские формулировки. Уже три года продолжаются разговоры, создаются какие-то «рабочие группы», но все остается как было. Даже позорное «слава русскому оружию» никто не убрал. Создается впечатление, что чиновники просто боятся посягать на эти «священные» советско-российские мифы, потому что на них держится их комфортный порядок вещей.

Но пока Одесса празднует мифическое 2 сентября, она празднует не себя, а чужую историю, чужой миф, чужой нарратив. Это не день города, а день капитуляции перед российской пропагандой. И пока в горсовете не наберутся смелости внести изменения в устав и честно посмотреть на собственную историю, говорить о настоящей европейской Одессе будет лицемерием.

Что перевесит: удобство и традиция или историческая правда?

Рядом с теми, кто требует пересмотреть дату основания и говорить об Одессе как о городе с более чем 700-летней историей, звучит и совсем другая позиция: не считать годы, а просто оставить все как есть, празднуя День города 2 сентября.

Петр Обухов, депутат Одесского городского совета:

– Сейчас готовятся изменения в устав города, и среди прочего там прописаны памятные и праздничные даты. Остается День города 2 сентября, а также добавляется несколько новых дат: 3 сентября – это День города-побратима и города, с которым Одесса имеет партнерские отношения, а еще 19 мая – День первого упоминания порта Хаджибей. В уставе даже есть историческая справка: о древнем греческом поселении, затем итальянском, турецком и современном периоде.

Что касается изменения даты Дня города, то я убежден: нынешний состав горсовета такую идею точно не поддержит. Есть определенные опасения, что 2 сентября – это виртуальная дата, которую в свое время придумал Полонско-Ликовский. Существует легенда, что она связана с коронацией царя Николая I. Но никто же на самом деле не празднует 2 сентября как день коронации Николая I. Я думаю, даже те, кто имеет пророссийские симпатии, об этом не вспоминают – и слава Богу.

А даже если приводить этот аргумент, то он не выдерживает критики. Ведь, учитывая различия между григорианским и юлианским календарями, праздновать эту коронацию следовало бы 3 сентября. Поэтому называть 2 сентября пророссийским праздником – это очень натянуто. Да, на самом деле в этот день не произошло какого-то знаменательного события. Но я не вижу смысла менять традицию.

Эта дата хороша сама по себе. Она дает возможность продлить туристический сезон, позволяет после лета проводить еще праздничные мероприятия, концерты, как это делали раньше. Это привлекает туристов и мотивирует их оставаться в Одессе.

Мне нравится эта дата. И главное – даты настоящего «рождения» города просто не существует. Нет точного дня основания, нет момента, когда здесь был заложен «первый камень». Установить это невозможно. Поэтому, по моему мнению, не стоит пытаться его придумать. У нас есть традиционная праздничная дата, и этого достаточно.

Правда или миф: какую дату выбирает Одесса?

Так сколько же лет Одессе – двести с лишним или более семисот? Вопрос, казалось бы, простой, но ответ на него превратили в политический инструмент и миф, удобный власти. Ведь легче праздновать «красивую» дату 2 сентября, чем честно признать: история этого города гораздо глубже, сложнее и интереснее.

Одесса заслуживает правду о себе, а не чужие легенды, сшитые нитками имперской пропаганды. Пока чиновники упорно цепляются за мифы, город живет в искаженном зеркале, где собственная история заменена вымышленной. И пока мы не назовем вещи своими именами, День города будет лишь праздником удобной лжи, а не настоящего рождения Одессы.

Читайте также: