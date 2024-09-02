День рождения Одессы 2 сентября оказался исторической выдумкой — историк

Сейчас как День рождения Одессы официально зафиксирована дата 2 сентября 1794 года. Но она является и одной из самых противоречивых в истории города. Она была установлена на основе заявления историка позапрошлого столетия Анатолия Скальского, однако многие современные исследователи, включая Тараса Гончарука, считают вымышленной.

По словам Гончарука, эта дата не имеет никакого исторического обоснования и была специально подогнана Скальским под коронацию императора Николая I, которая состоялась 2 сентября 1826 года.

— Скальский создал этот миф, привязав день рождения города к событию, которое не имело никакой связи с реальной историей Одессы. Это была попытка придать городу определенную дату, которая бы хорошо звучала и имела имперский оттенок, — отмечает историк.

Гончарук отмечает, что в архивах и документах не существует никаких подтверждений того, что 2 сентября имеет какое-то значение для Одессы.

— Это просто красивая дата, которая хорошо вписывается в исторический контекст, но не имеет под собой реальных фактов, — утверждает Тарас Гончарук.

Да, сейчас все еще многие одесситы восприняли эту дату как официальную, однако исследователи, такие как Гончарук, призывают пересмотреть исторические факты и не опираться на выдумки. Они подчеркивают, что настоящую дату основания города надо искать в архивах и других исторических документах, а не создавать ее на основе желания выслужиться перед политическими деятелями.

Таким образом, дата 2 сентября 1794 года остается темой для обсуждений и дискуссий среди историков и местных жителей, и, с высокой вероятностью, может быть пересмотрена на основе новых исторических фактов и исследований.

Кстати, уже есть дата, которая может прийти на замену второму сентября. И она имеет под собой более устойчивое историческое основание. Это 19 мая 1415 года. Именно этот день связан с первым упоминанием Одессы в исторических документах.

Какие это документы и почему именно этот день, читайте в нашей статье: Не 230 лет, а 609: почему официальный возраст Одессы не совпадает с историческими документами

А пока что известно, что в ближайшее время на одном из домов на Приморском бульваре появится памятная доска, которая наглядно будет иллюстрировать, как выглядела древняя Одесса, которая тогда называлась Хаджибей, и расскажет об истинном возрасте города.