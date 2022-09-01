День рождения Одессы: что не так с нашей историей?

Завтра, 2 сентября, мы по традиции будем отмечать День рождения Одессы. Однако если исходить из реальной истории, то не только год основания нашего города, но и многие его знаковые события приходятся на совершенно другие даты. Почему же мы отмечаем День рождения Одессы 2 сентября и кто был настоящим основателем города?

Одесса отмечает… день коронации?

Каждый раз, когда мы празднуем День города, у многих возникает вопрос: почему мы отмечаем его именно 2 сентября? Объяснения, которые нам предлагали «в раньшие времена», кажутся не слишком убедительными, а иногда и противоречивыми. Например, как мы знаем, Екатерина II подписала рескрипт об «основании» Одессы 27 мая 1794 года. По логике, именно эта дату нужно было «назначить» Днем рождения Одессы. Однако тут не все так просто.

После основания Одессы возник вопрос, какую дату использовать как день рождения города? Первым за поиски взялся Аполлон Скальковский. По специальности он был чиновником, статистиком и экономистом при генерал-губернаторе Михаиле Воронцове, а еще – историком, которого в то время даже называли местным Геродотом. Правда, одесский Геродот не отличался независимостью взглядов, в отличие от своего древнегреческого собрата.

Выбор у Скальковского был невелик: дата штурма Хаджибея, начало работы порта или день подписания рескрипта Екатериной. Однако ни одна из этих дат его не устраивала. Дату штурма Хаджибея он отмел потому, что крепость стояла на этом месте много лет, и говорить об основании было просто глупо. С работами в порту тоже вышла незадача, так как одесская верфь существовала еще с 1793 года, а Хаджибейская гавань и того раньше.

В общем, Скальковский нашел единственный выход, который устроил всех, а ему еще и прибавил политических дивидендов. Датой основания Одессы он выбрал 22 августа (по новому стилю 2 сентября). В этот день в Одессе были заложены две первых церкви и проложена борозда в честь основания города. Вроде бы вполне логично, если не знать, что закладка церквей, согласно историческим источникам, состоялась только в 1795 году. Неужели Скальковский не знал этого и мог допустить такую грубую ошибку?

Если покопаться в истории, на свет божий выплывает один интересный факт: именно 22 августа состоялась коронация Николая I. А день рождения императора и дата его коронации в Российской империи считались главными праздниками. И когда в 1837 году Одессу посетил Николай I, Скальковский в обращении к нему озвучил знаменательную дату именно в этом ключе. Как писал «Одесский вестник» в то время: «Одесса празднует день коронации и чудом совпавший с ним день основания города». Только в чудо почему-то верится с трудом.

Сменили название…

Что касается года основания Одессы и имени ее основателя, тут мы также стали жертвами стереотипов, навязанных нам ангажированными советскими историками. Они активно насаждали мысль, что основала наш город именно Екатерина II, а в подтверждение приводили текст рескрипта, в частности, такие строки: «Считая выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженную с ним пользу, признали мы нужным устроить там военную гавань купно с купеческой пристанью». Если внимательно прочитать эти слова, становится ясно, что город-то «основали» на месте существующего уже Хаджибея. Другими словами, турецкую крепость просто переименовали в Одессу, и все дела.

Так что историю родного города мы знали в каком-то усеченном виде – начиная только с 1794 года. Поэтому, напомним, что, согласно исторической науке, возраст города определяется с момента первого письменного упоминания о нем. Хаджибей был впервые упомянут в 1415 году польским историком Яном Длугошем. А что же было до этого?

Первое поселение, из которого позже выросла Одесса, называлось Качибей, и появилось оно в конце XIV века, во время правления князя Великого княжества Литовского Витовта. Немного позже, в XV веке, границы Великого Литовского княжества протянулись аж до Черного моря, включая в себя и Хаджибей-Одессу.

…а заодно и историю

По одной версии, город здесь основал литовско-украинский шляхтич Коцюба Якушинский. По другой, которую историки считают более правдоподобной, Качибей был основан крестьянами из подольского села Кочубиев. Они переселились на берег Черного моря и построили портовый городок, который назвали в честь родного села.

В 1421 году примерно на месте Одесского оперного театра и Пале-рояля построили укрепленный замок и порт. Через 10 лет Качибей оказался под властью поляков, а в 1442 году перешел в подчинение польско-украинскому магнату Теодору Бучацкому-Язловецкому. Над городом и замком можно было увидеть герб Язловецких, так называемый Абданк – польский дворянский герб, который включает 434 рода. Он также был родовым гербом украинских гетманов Богдана и Юрия Хмельницких и Ивана Выговского.

Замок Качибей был разрушен в XV веке вследствие татарских и казацких набегов, и торговый город пришел в упадок. Позже его отстроили крымские татары и назвали Хаджибей. В 1715 году Хаджибей получил особый статус и монополию на вывоз зерна. Началось строительство турецкой крепости Ени-Дунья.

После прихода России Хаджибей переименовали и стали активно развивать. А название Одесса впервые появилось только в 1795 году, в указе об основании Вознесенской губернии. Там значилось, что в состав губернии входит «Одесса, татарами Гаджибей именуемый». По иронии судьбы, именно в этих словах и содержалось признание, что императрица не основала Одессу, а только переименовала выстроенный задолго до нее город-крепость.

Фото Anga Travel, гравюры из открытых источников