История Одессы: сколько же тебе «стукнуло», город у моря?

Тема о возрасте Одессы, с одной стороны, уже набила оскомину, с другой — так и остается непознанной. Так начал свою лекцию о том, сколько же лет нашему городу у моря, — 600 с чем-то, или 225, — доктор исторических наук Андрей Красножон.

А четких критериев нет

— С тех пор, как концепция «Одессе — 600» была оформлена в книге историка Александра Болдырева, горячие рассуждения на тему возраста города не умолкают. Обычно люди хотят прямого ответа на этот вопрос, но его дать невозможно. И если быть предельно кратким, то тут в самый раз ответить: «Не знаю». Нет четких критериев, которые бы дали точный ответ на этот вопрос. Вообще с днями рождениями городов в нашей истории — большая проблема. И это, кстати, показатель «закомплексованности» города, впрочем, это проблема не только наша, но и всей западной цивилизации, — поясняет Андрей Красножон.

Историк подчеркивает, что вот это «не знаю» — не попытка ухода от вопроса. По сути, ответ на сегодняшний день таков: 600 с чем-то лет назад не было топонима «Одесса», но и 225 лет назад его тоже не было.

Что же было?..

«Не решаясь, однако, доказывать…»

В рапорте (отчете) Де Волана конца 1791 – начала 1792 года читаем его мысли о возможных будущих южных морских воротах империи (Хаджибея): «Мы недалеки от предположения о пользе такого порта, не решаясь, однако, доказывать его необходимость». Кстати, уже тогда Хаджибей в рапорте назван «поселением… Если угодно — городом». И в том же рапорте говорится: «Очаковский лиман — наиболее существенный пункт в системе обороны границы. Это ворота Российской Империи…».

Но был и другой отчет, полетевший в столицу империи — рапорт екатеринославского наместника В.Каховского, который тоже был отправлен императрице. Если упрощенно, то это был уже отчет, как бы теперь сказали, сделанный «с точностью наоборот».

Но дело даже и не в этом. В документах времен после взятия крепости Хаджибей, когда город (и имеющиеся в нем участки и постройки) уже был российским, его название звучало по-прежнему — Хаджибей (Гаджибей).

— Выдача всех правоустанавливающих документов на владение участками в сентябре 1794 года осуществлялась с употреблением именно этого топонима, известного с 15 века. Он же упоминается и в переписках того времени, — отмечает Андрей Красножон.

Но вот ведь что любопытно: в мемуарах Де Волана, оконченных в 1811 году («Очерк моей службы в России»), он сообщает, что в своем рапорте, который мы цитировали, «представил Одессу как передовой порт региона» (то есть, опять-таки, «с точностью наоборот»). ..

Годы шли, и потомки стали мучительно трудиться над темой, когда и кто же основал нам на радость Одессу? Да и вообще было ли ее основание?

О чем вещают исторические документы?

И вот в исторических источниках стал «задним числом» появляться топоним «Одесса».

— В работе Аполлона Скальковского «Первое тридцатилетие истории города Одессы» (1837 г.) имеется интересная путаница. Основание города у него датировано 1793 годом, потом, страницами ниже, он пишет уже о 1794 г., потом вообще странно: «1793 (1794) год». Где же точность? В тексте книги вообще много путаницы, а ведь это писал чиновник высочайшего уровня, «отец истории Новороссийского края». Это все примеры «перекручивания» историографии. Книгу историки тех времен частично «не заметили», частично подвергли разгромной критике, — говорит Андрей Красножон.

Теперь о 22 августа 1794 года по старому стилю, то есть, о нашем «историческом» 2 сентября по новому стилю. Эту дату в работах по истории города, даже спустя сто лет, историки не упоминали.

— В очерке, выпущенном к столетию Одессы, читаем: «27 мая 1794 года императрица Екатерина выпустила Указ о наименовании Гаджибея городом…». Он что, деревней был до этого, что ли? А в примечании к этому внизу страницы читаем, что «22 августа 1794 года, в день коронования императора Николая I прибывший в Одессу митрополит Гавриил освятил закладку Собора, Греческой и Екатерининской церквей…». Позвольте, какое коронование Николая I в 1794 году, если он родился только в 1796 году?! — приводит пример еще одной исторической «точности» Андрей Красножон.

При этом историк подчеркивает, что это такая себе классная оговорка, то есть, «подмазка». Освятили будущие соборы нового города Одессы, мол, в честь коронации царя. Императору, опять же, приятно: его 22 августа вроде как короновали, а у нас город в этот день вроде как основали.

— Дальше — больше. В конце 19 века одесский историк Алексей Маркевич «вытянул» тему литовского Хаджибея (Кочубиев), опираясь на свидетельства Яна Длугоша мая 1415 г. — года первого упоминания королевского порта Кочубиев (Коцюбеев), находящегося тогда во владении литовского князя Витовта… — рассказывает Андрей Красножон.

«Чем больше дат…»

Что сегодня? «Одессе — 600» — так называется книга историка «Александра Болдырева», вышедшая к «официальной» дате празднования города — ее 200-летию, в 1994 году. По сути, книга, как рассказывает Андрей Красножон, — это развитие концепции Маркевича.

— А это нам дает уже современную концепцию давнего спора, ее новый виток. И — снова-таки — деление всех нас на две «группы» в теме, сколько же лет городу, — делает акцент историк.

Что же у нас получается? Что и когда праздновать? И сколько же лет нам праздновать, чтобы было «правильно»? Андрей Красножон по этому поводу говорит, что сам лично он празднует обе даты: «чем больше дат, тем лучше».

— Вывод можно сделать лишь один: все, как это часто случается в нашей жизни, было «придумано задним числом». Надо праздновать? Надо! Значит, необходима «номенклатурная» дата, то есть, некий символ, о котором необходимо договориться. По сути, мы не имеем абсолютно убедительных оснований, то есть, критериев, для установления «точной» даты основания города: ни его 600-летия, ни его гораздо более младшего возраста. В первом случае речь идет о первом упоминании города, во втором — создан немалый казус, когда, к примеру, Одесса названа в труде Скальковского уже именно так, а, по сути, такого топонима на тот момент не существовало, — делает вывод историк.