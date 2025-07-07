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Историк Александр Музычко призывает к полной деколонизации городского пространства Одессы.

Пушкин, Дюк де Ришелье, Воронцов — не должны быть символами украинского города. Даже памятники Шевченко советского периода нуждаются в переосмыслении.

Их место должны занять украинские деятели.

Ни одному российскому или советскому памятнику не место в Одессе

Все советские и российские памятники необходимо убрать с улиц Одессы.

Об этом доктор исторических наук из Одесского национального университета им. Мечникова Александр Музычко заявил во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре.

Вместо памятников периода Российской империи и Советского Союза Музычко предлагает установить новые монументы украинским деятелям: Ивану и Юрию Липам, Святославу Караванскому, Уласу Самчуку.

Историк отметил, что вопрос Пушкина в городе — лишь вершина айсберга. По его словам, акции по демонтажу российских символов — это не атака на отдельные фигуры, а часть более глубокого процесса деколонизации.

«Мы не какие-то хейтеры Пушкина, но его гениальность — это следствие колониального воспитания. Нас воспитывали на российской культуре, которой было слишком много, и которая далеко не обязательно лучшая», — сказал Музычко.

Он подчеркнул, что главный вопрос — не просто что убрать, а чем и как заменить. По мнению историка, нужно создавать новые содержательные памятники с украинским контекстом, которые действительно будут формировать идентичность будущих поколений.

Особое внимание историк уделил фигуре Шевченко:

«Да, это провокационно, но памятники 1960-х годов — это тоже наследие колониального мышления. Деколонизация должна быть последовательной. Шевченко должен стоять не где-то в стороне, а как в Чернигове — величественно, достойно, по-украински».

Музычко предложил убрать из публичного пространства такие фигуры, как Дюк де Ришелье и Михаил Воронцов:

«Нам рассказали, что они — символы Одессы. Но символами должны стать украинские деятели: Иван и Юрий Липы, Караванский, Самчук. Чтобы украинские дети росли с ними, а не с Пушкиным».

В итоге историк призвал город не ограничиваться символическими жестами, а проводить последовательную и качественную деколонизацию пространства — со смыслами, дизайном и заботой о будущих поколениях.

Ранее мы сообщали, что Министерство культуры готовит приказ о снятии с учета двух памятников Пушкину на территории Одесской области. Это необходимо для их демонтажа.

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