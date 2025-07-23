Раскопки на Приморском бульваре в Одессе завершены

Ключевые моменты:

Археологические раскопки у памятника Дюку в Одессе завершены – они длились почти месяц;

Обнаружены остатки крепостной стены и архитектурные элементы османской крепости, вероятно Хаджибея;

В раскопках участвовали студенты и сотрудники Института археологии НАН Украины;

Археологи считают сезон успешным и подчеркивают уникальность найденных артефактов;

Возможно, раскопки будут представлены как музейная экспозиция под стеклом;

Впереди – научный анализ и публикация результатов.

Хаджибейская крепость все еще таит много загадок.

Напоминаем, в работах участвовали студенты Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского и сотрудники Института археологии НАН Украины.

Мы побывали на месте событий, когда раскопки были уже на стадии завершения. Ректор университета, доктор исторических наук Андрей Красножон, назвал сезон чрезвычайно удачным, поблагодарив слаженную команду молодых историков, с которыми работал плечом к плечу три недели.

Также напомним, что раскопки начались после того, как в 2021 году георадарные исследования выявили аномалию, подтвержденную весной 2025 года, что, по мнению ученого, указывает на остатки каменной крепости Хаджибей.

Задаю вопрос Андрею Красножону:

– Раскопки на Приморском бульваре уже завершаются. Расскажите, как прошел этот сезон?

– Работы уже в завершающей стадии, мы работаем почти месяц. Это уже третья наша экспедиция, и сезон выдался более чем удачным, очень позитивным. Обнаружены остатки одной из крепостных стен, и в этом мы уже уверены.

– Какие находки вы считаете наиболее интересными?

– Кроме стен, у нас есть османские материалы, что очень важно. Часть кладки открыта на одном из раскопов, часть – в прилегающем шурфе. В еще одном раскопе обнаружили перемещенные архитектурные детали османской крепости, что свидетельствует: сам замок где-то рядом. Все это будет опубликовано, но это не русские казармы или Деволановская крепость…

– Как это влияет на понимание истории Одессы?

– Это находка, подчеркивающая уникальность нашего города. Османские материалы и детали крепости позволяют глубже изучать прошлое. Вопрос датировки еще впереди, но мы уверены, что здесь скрываются новые тайны.

– Планируется ли сделать раскопки доступными для посетителей, например, накрыть стеклом?

– Это вопрос не к нам, наша задача – научные исследования, а власть уже решает. Но я знаю, что у них есть определенные планы. Было бы замечательно, если бы это стало экспозицией для потомков… Логично, если это будет взято под стекло и продемонстрировано экспозиционно потомкам. Хотел бы выразить благодарность властям города, а также Михаилу Шмушковичу из областного совета и Петру Обухову из городского совета. Благодаря им наш университет вместе с Институтом археологии может работать в месте, которое свято для одесситов.

– Как горожане реагируют на раскопки?

– Мы превратились в большую экспозицию под открытым небом. Люди, гости города приходят, интересуются, наблюдают в прямом режиме. Это мировая практика – в Париже, Лондоне, Киеве постоянно ведутся такие исследования. Мне приятно, что одесситы подключаются к изучению своего прошлого.

– Что дальше?

– Впереди – детальный анализ и публикация результатов. Хаджибейская крепость еще хранит тайны, и мы планируем их раскрывать.

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