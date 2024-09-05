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Скандальные активисты предлагают перенести День города в Одессе со 2 сентября на 19 мая

Скандальные активисты предлагают перенести День города в Одессе со 2 сентября на 19 мая

Одесские активисты предлагают перенести следующую дату празднования Дня рождения Одессы на 19 мая. К официальному празднованию Дня города блогер Юлия Карабаджак, активист Демьян Ганул и пресс-офицер 126-й бригады ТрО Виталий Гилевич записали видео, где обосновывают, почему дата основания города 2 сентября является не верной.

В видео напомнили, что первое письменное упоминание о городе датируется 19 мая 1415 года. Польский историк Ян Длугош впервые упоминает порт Коцюбиев, через который грузили зерно.

Чтобы посмотреть видео, переходите по ссылке ниже на талеграмм-канал «Одесской Жизни»:

А дату «основания» города выбрали, чтобы угодить российскому императору Николаю I, коронация которого состоялась 2 сентября 1826 года. Чтобы выслужиться перед императором, чиновник на службе у генерал-губернатора князя Михаила Воронцова и по совместительству известный одесский историк Аполлон Скальковский, в середине в 1840-х году назначил день «основания Одессы» 2 сентября.

По теме: День рождения Одессы 2 сентября оказался исторической выдумкой — историк

Чтобы исправить историческую несправедливость, активисты предлагают 19 мая отмечать 610 лет со дня первого упоминания Одессы в исторических документах.

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Почему активисты скандальные

Если в Одессе возникает какой-то скандал на языковой почве – будьте уверены, в нем обязательно будут присутствовать общественный деятель Демьян Ганул или блогерка Юлия Карабаджак.

Находясь в городе по делам, или просто гуляя, Юлия не может пройти мимо фактов нарушения языкового законодательства — если в общественном пространстве раздается российская музыка, или сотрудник сферы обслуживания не желает общаться по-украински — она ​​обязательно сделает замечание и расскажет об этом в своем блоге .

Демьян Ганул в подобных ситуациях действует более жестко, иногда дело доходит даже до применения силы против нарушителей. И каким-то чудом он каждый раз избегает наказания за такие действия.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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