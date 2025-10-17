Ключевые моменты:

Муниципальная варта больше не будет финансироваться из бюджета города

Охрана МВА и административных объектов будет возложена на Нацгвардию и полицию

Конец эпохи муниципальной варты

Муниципальная варта была создана в 2015 году как КП «Муниципальная охрана», с 2017 года — как КУ «Муниципальная варта». Ее задачи включали охрану имущества общины, патрулирование улиц, контроль благоустройства и сотрудничество с полицией.

Во время брифинга Сергей Лысак сообщил, что она больше не будет получать государственное финансирование. Это означает, что коммунальное предприятие «Муниципальная варта», насчитывающее более 300 человек, будет, вероятно, расформировано.

Охрана городской военной администрации и других стратегических объектов будет взята на себя государственными структурами: Национальной гвардией Украины и правоохранительными органами. Это, по словам Лысака, обеспечит прозрачность, соответствие законодательству и повысит уровень безопасности.

На следующей неделе Лысак планирует встретиться с руководителем коммунального предприятия, представителями Нацгвардии и полиции, чтобы согласовать порядок охраны. Также будут внесены документы по штатному расписанию и регламентированным должностным обязанностям МВА.

Лисак отметил, что уже имеет опыт в подобных ситуациях:

«У меня была похожая ситуация в Днепропетровской области. В первый день на должности я потребовал, чтобы частные охранные компании покинули помещение администрации. Здесь будет то же самое — все под контролем государственных органов».

Читайте также: