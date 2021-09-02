День рождения гривни: украинской валюте исполнилось 25 лет

В 2021 году украинской гривне исполнилось 25 лет: 2 сентября 1996 года гривня пришла на смену карбованцу и стала национальной валютой Украины.

Денежная реформа и обмен денег длились только две недели — с 2 до 16 сентября 1996 года. Тогда меняли карбованцы на гривню. За 100 тысяч карбованцев давали 1 гривню.

После 16 сентября 1996 единственным платежным средством на территории Украины стала гривня.

За прошедшее время несколько раз менялся дизайн гривни, в обращение вводились банкноты нового образца и совершенствовались элементы защиты. К сожалению, изменился и «вес» гривны на финансовом рынке, причем не в лучшую сторону.

За двадцать пять лет украинская валюта обесценилась в 13 раз. Например, в 1996 году на 50 гривень можно было купить: более 150 батонов хлеба по 0,5 кг; 56 литров молока; почти 28 литров подсолнечного масла; 10 кг сливочного масла; 160 кг картофеля.

Конечно, за это время «подросли» и наши зарплаты, но тем не менее – удельный вес украинской валюты и её курс относительно основных мировых валют упали. В 1996 году официальный курс украинской гривни к доллару США был такой: 1 доллар = 1,8 гривни.

Сейчас входит в обращение четвертое «поколение» гривни. Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно заменяются на монеты. Купюры 20, 50, 100, 200 и 500 гривень получили новый дизайн. Кроме того, украинцы «познакомились» в банкнотой «весом» в 1000 гривень.

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