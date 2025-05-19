Евгений:

— Сколько лет? Смотря, от какой даты считать. Если от Указа Екатерины, то 230 с чем-то. Сейчас новая доктрина — считать от первого поселения. Это правильно. Одесса — это не Петербург, когда точно можно определить основание. Здесь жили люди, занимались торговлей морем, поэтому по сути, да. Город существовал и строился задолго до Екатерины. Ученые определили дату, основываясь на реальных доказательствах.

По теме: 610 или 231: сколько лет Одессе на самом деле — разгадываем тайну возраста нашего города



Светлана:

— Одессе 240 лет. С момента, когда забили первые столбы для строительства порта. А 610 лет чему? Хаджибею? Качибею? Мне сложно ответить, я не архиолог.



Анна:

— Точно не скажу, но 205 уже было. Помню, потому что работала тогда на Судостроительном заводе и мы хорошо так отмечали. А что касается того, что будет считаться 610? Я нормально к этому отношусь. Я за.



Сергей:

— Я внутренне-перемещенное лицо, я знаю, сколько Херсону. Мы родились в 1778 году, а Одесса была старше. Екатерина II основала Херсон в 1778 году 17 июня. Она подписала указ о создании города. Однако, считать от Екатерины — это неправильно, потому что поселения были раньше. И по побережью Черного моря, если говорить уже об Одессе, Николаеве, Херсоне, то есть, если смотреть все эти поселения, то они были значительно раньше, чем Указ Екатерины. Она сделала только формальное дело, узаконила, возможно, дала новое имя. Хотя, по большому счету, это все было значительно раньше.



Елена:

— Вы знаете, я против этого дебилизма. Сейчас начинают перекручивать историю полностью. Я против «руками и ногами»! У нас есть своя история, свой гимн, свой герб. Все эти изменения инициирует понаехавшая маргинальщина! Приехали к нам — сидите молча. И не указывайте, как нам жить. Понятно, что из-за различных событий, которые сейчас происходят, мы вынуждены терпеть «и язык, и понаехавших». Но ничего, потом все вернется обратно. Сами знаете, когда.



Анна:

— Больше 200. Кажется, 230. Если перенесут дату и будет 610, то тогда мы будем, видимо греческим государством. Или турецким? Или каким? Ведь первыми здесь были греки, потом турки. Кем мы будем? На этой территории проживало много разных национальностей. В общем, я за то, что лучше для нашего города. Если мы будем независимыми от всех вообще, если станем порто-Франко, то пусть будет 600 лет.



Владимир Иванович:

— Да, Херсон был основан в 1778 г. (я из Херсона). А вот об Одессе точно не скажу. Изменить дату празднования можно, если есть исторические факты. Почему, нет?



Ирина:

— Это просто ужас, с этими изменениями! Что это изменит? Екатерина, не Екатерина — какая разница? Мне это все очень не нравится. Я против переноса Дня рождения города.



Артем:

— Пожалуй, больше 200. Если не ошибаюсь, Екатерина II отдала приказ. Но до того здесь был Хаджибей. Такое поселение. На его основе и была построена Одесса. Историю свою каждый должен знать. Историю страны, в которой живешь. Я не думаю, что это какая-то проблема для каждого украинца. Если это касается названия Одесса, как Одессы, и самого города, то не нужно менять. Я не вижу для этого насущной необходимости, потому что и люди сами уже привыкли к самим датам. Так зачем переписывать ту же историю. Как по мне, то это абсурдно.



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