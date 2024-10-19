Новости Одессы и Одесской области

7 секретов одесского Городского сада, о которых вы не знали (видео)

Знаете ли вы, какой одесский памятник переобули? А какой хранит голос города? Какая одесская скульптура сделана с ошибкой? Об этих и других необычных достопримечательностях Городского сада вы узнаете из видео «Одесской Жизни».

В новом видео на Youtube-канале «Одеське життя» эксперт нашего издания Александр Отдельнов отвечает на такие вопросы:

  • Какой одесский памятник можно послушать?
  • Где можно найти скульптуру с ошибкой?
  • Где в Одессе стоит переобутый памятник?

Городской сад был создан младшим братом Иосифа Дерибаса Феликсом в далеком 1803 году, который стал родоначальником одесской династии Дерибасов. Он выписал из-за границы и акклиматизировал в Одессе акацию, а в 1806 году подарил свой сад городу. Так белая акация стала главным одесским деревом и одним из символов города.

Кто такой Сергей Уточкин

Памятник Уточкину в Одессе

Памятник создан скульптором Токаревым и открыт в 2001 году. Уточкин был спортсменом, гонщиком, авиатором, сорвиголовой и кумиром одесситов в начале XX века.

Именно Уточкин первым съехал по Потемкинской лестнице на велосипеде, затем на мотоцикле, а затем на автомобиле. Он был первым одесским летчиком и прожил очень яркую, насыщенную, но короткую жизнь – 39 лет.

Где в Одессе переобутый памятник

Памятник великому певцу, актеру и музыканту Леониду Осиповичу Утесову был открыт в 2000 году. По словам скульптора Токарева, когда скульптура была почти готова, выяснилось, что туфли на ней не соответствуют моде тех времен. Памятник был срочно переобут в ботинки и стал единственной в Одессе «переобутой» скульптурой!

Какой одесский памятник можно послушать

"Голос Одессы" в одесском Горсаду

Интерактивная композиция представляет собой бронзовый старинный граммофон, олицетворяющий «звучащую Одессу». Четыре стороны памятника – это фасады одесских домов с множеством деталей городских построек и дворов. Это первый в городе памятник с QR-кодом по которому можно послушать звуки Одессы.

Какая одесская скульптура сделана с ошибкой

Скульптурная группа «Лев и львица» создана Огюстом Каеном для дачи Маразли на Французском бульваре, но в 1927 году была перенесена в Горсад. Скульптор допустил небольшую ошибку – у льва под лапами лежит только что пойманный кабан. Но в естественной среде львы никогда не охотятся – это обязанность львиц. А львы занимаются исключительно охраной прайда.

Где в Одессе стоит памятник, который стал провокацией, где спрятано послание будущим одесситам и какой памятник в Городском саду является самым лирическим, смотрите в новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь».

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