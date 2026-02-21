Ключевые моменты:

Опасных погодных явлений не ожидается.

В Одессе ночью до −4 °С, днем до +3 °С.

В области местами снег и гололедица, на севере до −10 °С.

Погода в Одессе 22 февраля

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 22 февраля в Одесса и Одесской области опасные метеорологические явления не ожидаются.

В городе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-восточный, днем сменится на северный, скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2–4 градуса мороза, днем — от 1 до 3 градусов тепла.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем — без существенных осадков.

Температура ночью — от −2 до −7 °С, в северных районах — до −10 °С. Днем воздух прогреется до +1…+4 °С.

Синоптики предупреждают: ночью и утром на дорогах местами будет гололедица. Во время снегопада видимость может снижаться до 1–2 километров.