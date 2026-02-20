Ключевые моменты:

В декабре 2013 года одесситы блокировали подразделения «Беркута», чтобы не допустить их отправки в Киев.

Одесский Майдан стал примером горизонтальной самоорганизации — без партийных флагов и с широкой волонтёрской сетью.

После событий февраля 2014 года многие участники протестов стали военными или волонтёрами в войне против РФ.

Именно опыт Майдана сформировал модель общественного взаимодействия, которая помогла Одессе выстоять в 2022 году.

Материал подготовлен на основе личных свидетельств непосредственной участницы событий — журналистки Елены Балабы, работавшей в среде одесского Майдана и принимавшей участие в координации сопротивления. Её рассказ дополнен открытыми историческими фактами о ходе Революции Достоинства в Украине в 2013–2014 годах.

События зимы 2013–2014 годов задокументированы многочисленными журналистскими расследованиями, свидетельствами участников и официальными хрониками. В материале использована хронология ключевых дат — от разгона студентов 30 ноября до массовых расстрелов 18–20 февраля, ставших точкой невозврата для страны.

Редакция «Одесской жизни» публикует этот текст к годовщине Революции Достоинства как часть серии материалов о роли одесситов в событиях, определивших современный украинский путь и повлиявших на способность города противостоять во время полномасштабной войны.

Зима, научившая нас дышать: воспоминания об одесском Майдане

Среди одесситов, активно работавших в среде Революции Достоинства или поддерживавших её, были: Марк Гордиенко, Алексей Чёрный, Демьян Ганул, Александр Францевич, активисты Самообороны, волонтёры логистики между Одессой и Киевом, медики, журналисты, ИТ-волонтёры. Многие из них работали непублично — обеспечивали транспорт, медикаменты, связь, размещение активистов.

После разгона милицией палаточного городка студентов в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года уже через несколько дней центр столицы превратился в пространство самоорганизации. Люди приносили еду, одежду, медикаменты, строили баррикады, создавали медслужбы, кухни, информационные центры.

Протест перестал быть локальным. Свои Майданы появились в разных городах Украины, в том числе в Одессе. В декабре начали формироваться сотни самообороны, работали волонтёрские склады, появились ночные дежурства.

В январе 2014 года после первых смертей на Грушевского стало ясно: страна входит в фазу открытого противостояния.

В феврале, после массовых расстрелов протестующих, окончательно стало понятно — дороги назад нет.

— Моё личное отношение к Майдану, ни к Оранжевому, ни к Революции Достоинства, не изменилось, — настаивает Елена Балаба. — Это был наш единственный шанс вырваться из имперской парадигмы, не стать снова Советским Союзом, не оказаться полностью под Россией. Не секрет, что некоторые наши чиновники и народные депутаты планировали этот переход. Но после того как мы вышли на Майдан, чтобы быть с ЕС, мы показали, что хотим быть вместе с цивилизацией, а не частью орды, которая и сегодня наступает на нас. И сейчас мы этого хотим.

— Какой была атмосфера протестов: что запомнилось больше всего?

— Майдан — это было очень красиво. И киевский Майдан, и одесский Майдан. Оба были очень творческими, очень человечными, очень дружелюбными. То, как люди действовали, как сотрудничали, — это просто поражало, — говорит Елена Балаба. — Люди, которые приходили присоединиться к единомышленникам в Киеве и в Одессе, иностранные журналисты говорили, что это вдохновляет, заряжает чистой энергией. Поэтому я считаю, что Майдан — лучшее, что с нами произошло. И я знаю, что люди, которые были там со мной, до сих пор так думают.

— Что тогда изменилось в обществе, что мы поняли о себе?

— Общество никогда не воспринимает события единодушно — вот это правильное, а это неправильное. Украина жила в постсоветской парадигме долго, фактически до февраля 2014 года, люди словно продолжали жить в видоизменённом СССР. Но всё изменила Революция Достоинства. Художник Матвей Вайсберг сказал: мы ушли от фараона. Мы вышли из этого постсоветского рабства.

Как одесский Майдан блокировал «Беркут»

— Какие моменты были наиболее критическими, когда события могли пойти совсем иначе?

— Расскажу об одном важном моменте на нашем одесском Майдане. Ещё в декабре 2013 года мы блокировали «Беркут». В этот период в Киеве уже начинались силовые столкновения. Тогда часть подразделений из регионов готовили к отправке в столицу. Одна из девушек, которая приходила на Майдан, встречалась с молодым беркутовцем. И он передавал: пожалуйста, заблокируйте нас, мы не поедем, мы не хотим бить мирных протестующих, — вспоминает Елена.

Когда начались события 18 февраля, бои у Мариинского парка, когда всё это показывали в онлайн-стримах, активистке пришло сообщение: одесский «Беркут» снова собираются вывозить в Киев.

— Но в сообщении говорилось, что сами беркутовцы не хотят ехать и просят активистов помочь, — рассказывает журналистка. — У нас была группа в Facebook «Одесса курс Евро». Я написала пост. Люди подключились. Тогда к организации сопротивления присоединилась Амина Окуева — украинская хирург, военнослужащая, волонтёр. Она была в Одессе, прочитала пост и вместе с теми, кто был на Майдане, с активистами и партийцами организовала сопротивление. Две ночи блокировали технику, резали колёса, делали всё, чтобы они не выехали из города. В результате одесский «Беркут» опоздал — приехал только 20-го, когда всё уже решилось.

После Майдана: как сложились судьбы людей, которые митинговали

— Как тогда работала координация между людьми?

— Сначала была партийная координация, но в декабре 2013 года мы договорились не выходить под партийными флагами. Это было горизонтальное действие. Тогда же появился Правый сектор, который также присоединился ко всем событиям и акциям.

Одесская самооборона Майдана была создана уже после завершения Майдана в Киеве. И именно она стала мощной силой, которая затем противостояла российской агрессии в Одессе.

— Как сложились судьбы людей, которые были тогда рядом с вами?

— Многие воюют до сих пор. Многих уже, к сожалению, нет с нами. Они отдали свои жизни за Украину. Но сообщество, сформировавшееся на Майдане, продолжает жить и работать. Мы знаем, что подставим друг другу плечо. Почти все ребята, которых я знаю, сейчас воюют. Те, кто не пошёл воевать, очень помогают Вооружённым силам Украины.

— Если смотреть из 2026 года, что дали те события Украине для выживания в большой войне сейчас?

— Это была зима, которая полностью нас изменила, показала, что возврата нет. Либо ты украинец и отстаиваешь украинское в Украине, либо ты постсоветский человек. И каждый должен сделать выбор. Не нужно ждать победы. Нужно действовать уже сейчас. Каждый на своём месте.

Украинцы — это про жизнь, про любовь и про радость. Любой ценой. Только так победим.

Хронология зимы, изменившей страну (декабрь 2013 – февраль 2014)

События той зимы развивались очень быстро. То, что сначала выглядело как студенческий протест за европейский выбор, уже через несколько недель превратилось в массовое гражданское движение против коррупционной системы власти и против возвращения страны в орбиту российского влияния.

Декабрь 2013: рождение среды взаимной поддержки

После разгона студентов 30 ноября Киев начал меняться буквально за несколько дней.

1 декабря на улицы вышли сотни тысяч людей. В центре столицы начали появляться первые баррикады, палатки, полевые кухни, медицинские пункты.

В декабре формируются сотни самообороны. Люди дежурят по ночам. Отрабатывается система сигналов тревоги. Создаются склады с тёплыми вещами, медикаментами, генераторами.

Именно в этот период из разных городов начинают массово приезжать волонтёры. Среди них — много одесситов. Кто-то едет на несколько дней, кто-то остаётся на недели. Кто-то возвращается домой и организует логистику, сбор средств, поставки снаряжения.

В этот же период начинаются первые серьёзные попытки силового давления. Власть тестирует реакцию общества. Общество отвечает — увеличением количества людей на площадях.

Январь 2014: переход в фазу открытого противостояния

16 января Верховная Рада принимает так называемые «диктаторские законы», которые фактически ограничивают базовые гражданские свободы. После этого протесты радикализируются.

19 января начинается противостояние на улице Грушевского.

22 января появляются первые погибшие протестующие.

Именно тогда многие окончательно осознают — это уже борьба за то, какой будет страна. Усиливается роль волонтёрских сетей. Медики работают фактически как полевая медицина. Волонтёры обеспечивают эвакуацию раненых, сбор лекарств, поиск донорской крови.

Февраль 2014: точка невозврата

18 февраля начинается штурм правительственного квартала. В центре Киева происходят самые жёсткие столкновения.

18–20 февраля — массовые расстрелы протестующих. Эти дни окончательно меняют страну. После этого даже те, кто сомневался, понимают: дороги назад нет. Украина либо становится независимым государством со своим путём, либо возвращается в имперскую орбиту.

***

Почему это важно сейчас? Именно тогда сформировалась модель общественного взаимодействия, которую Украина использует и сегодня. Самоорганизация. Доверие между незнакомыми людьми. Готовность действовать без команды сверху. Именно поэтому многие участники тех событий после 2022 года без колебаний пошли воевать или работать на фронт и в тыл. И тем, что Одесса выстояла и не прогнулась под оккупанта, мы во многом обязаны героям Майдана, героям Небесной сотни.