Кішка на Одеському привозі

Ключевые моменты:

  • После снегопада на Привозе сохраняются гололедица и лужи, но торговля продолжается.
  • Овощи стоят от 25 грн за килограмм, фрукты — от 30 грн.
  • Яйца продают по 55–100 грн за десяток, свинина — от 200 грн/кг.
  • Рыба в рыбных рядах — от 50 грн за килограмм в зависимости от вида.

После ночного снега Привоз встречает посетителей скользкими дорожками, полиэтиленом на лотках и шутками про «экстрим бесплатно». Но, несмотря на погоду, покупатели приходят — кто-то за продуктами, кто-то «за настроением», как шутят сами одесситы.

Автор материала лично прошлась по торговым рядам, пообщалась с продавцами и покупателями и зафиксировала актуальные цены на основные категории товаров. Данные собраны непосредственно на месте в день съёмки фоторепортажа.

На Привоз — за настроением и буряком

Одесский Привоз 19 февраля 2026 года

Одесский Привоз после снегопада: лужи, местами — снег, а местами и вовсе трудно понять, что происходит. Но Привоз есть Привоз: сюда приходят не на прогулку. Хотя… Кому как.

Кто же в такую погоду сюда ходит?

— Ой, смотри, куда ступаешь, а то сейчас поплывёшь вместе с капустой.

— Да я уже поплыла… Вот это Привоз после зимы — экстрим бесплатно.

— Дешёвая дорожка не работает?

— Да она почти утонула.

— Мини-лотки, видишь, укутались полиэтиленом.

— А ящики — как баррикады.

— Ну и кто же в такую погоду сюда ходит?

С соседней стороны:

— Люди, а зачем вы вообще сюда пришли?

— За настроением.

— Ну ещё за свёклой. Но пока — только за настроением…

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Одеський Привоз 19 лютого 2026 року
Одеський Привоз 19 лютого 2026 року
  • картофель — 30–45 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 25–80 грн;
  • свёкла — 25–50 грн;
  • кабачки — 45–100 грн;
  • огурцы — 45–100 грн;
  • сладкий перец — 65–100 грн;
  • баклажаны — 30–100 грн;
  • капуста — 25–100 грн;
  • чеснок — 120–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

Одеський Привоз 19 лютого 2026 року
Одеський Привоз 19 лютого 2026 року
Одеський Привоз 19 лютого 2026 року
  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–100 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 50–120 грн;
  • мандарины — 35–120 грн;
  • клубника — 180–250 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Одеський Привоз 19 лютого 2026 року
Одеський Привоз 19 лютого 2026 року
  • яйца (десяток) — 55–100 грн;
  • брынза — 200–270 грн;
  • сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Одеський Привоз 19 лютого 2026 року
Одеський Привоз 19 лютого 2026 року
Одеський Привоз 19 лютого 2026 року
Одеський Привоз 19 лютого 2026 року

Говядина и телятина:

  • задняя часть — 250–300 грн;
  • телячья шея — 200–250 грн;
  • рёбра — 130–180 грн;
  • антрекот — 180–250 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200–280 грн;
  • шея — 280–300 грн;
  • лопатка — 220–280 грн;
  • рёбра — 210–260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–300 грн;
  • сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–380 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

Рыба на Привозе

  • толстолобик — 50–100 грн;
  • караси — 70–100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
  • судак — 150–250 грн;
  • карп — 90–160 грн.

Как мы собирали цены

Автор лично побывала на Привозе после снегопада: прошла овощные, мясные и рыбные ряды, переписала цены с прилавков и пообщалась с продавцами и покупателями. В материале — только те цифры, которые были актуальны непосредственно в день визита.

Это не обобщение и не данные «со слов знакомых», а живая картина рынка — с разговорами, настроением и фоторепортажем с места событий. Стоит учитывать, что цены могут меняться в зависимости от качества товара, поставок и конкретного продавца.

Читайте также и сравнивайте: Весна или ещё зима? Сколько стоят продукты на Привозе в середине февраля.

Фото автора

