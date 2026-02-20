Ключевые моменты:
- После снегопада на Привозе сохраняются гололедица и лужи, но торговля продолжается.
- Овощи стоят от 25 грн за килограмм, фрукты — от 30 грн.
- Яйца продают по 55–100 грн за десяток, свинина — от 200 грн/кг.
- Рыба в рыбных рядах — от 50 грн за килограмм в зависимости от вида.
После ночного снега Привоз встречает посетителей скользкими дорожками, полиэтиленом на лотках и шутками про «экстрим бесплатно». Но, несмотря на погоду, покупатели приходят — кто-то за продуктами, кто-то «за настроением», как шутят сами одесситы.
Автор материала лично прошлась по торговым рядам, пообщалась с продавцами и покупателями и зафиксировала актуальные цены на основные категории товаров. Данные собраны непосредственно на месте в день съёмки фоторепортажа.
На Привоз — за настроением и буряком
Одесский Привоз после снегопада: лужи, местами — снег, а местами и вовсе трудно понять, что происходит. Но Привоз есть Привоз: сюда приходят не на прогулку. Хотя… Кому как.
Кто же в такую погоду сюда ходит?
— Ой, смотри, куда ступаешь, а то сейчас поплывёшь вместе с капустой.
— Да я уже поплыла… Вот это Привоз после зимы — экстрим бесплатно.
— Дешёвая дорожка не работает?
— Да она почти утонула.
— Мини-лотки, видишь, укутались полиэтиленом.
— А ящики — как баррикады.
— Ну и кто же в такую погоду сюда ходит?
С соседней стороны:
— Люди, а зачем вы вообще сюда пришли?
— За настроением.
— Ну ещё за свёклой. Но пока — только за настроением…
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 30–45 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 25–80 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 45–100 грн;
- огурцы — 45–100 грн;
- сладкий перец — 65–100 грн;
- баклажаны — 30–100 грн;
- капуста — 25–100 грн;
- чеснок — 120–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 50–120 грн;
- мандарины — 35–120 грн;
- клубника — 180–250 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 55–100 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина и телятина:
- задняя часть — 250–300 грн;
- телячья шея — 200–250 грн;
- рёбра — 130–180 грн;
- антрекот — 180–250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200–280 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–280 грн;
- рёбра — 210–260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–300 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–380 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
Как мы собирали цены
Автор лично побывала на Привозе после снегопада: прошла овощные, мясные и рыбные ряды, переписала цены с прилавков и пообщалась с продавцами и покупателями. В материале — только те цифры, которые были актуальны непосредственно в день визита.
Это не обобщение и не данные «со слов знакомых», а живая картина рынка — с разговорами, настроением и фоторепортажем с места событий. Стоит учитывать, что цены могут меняться в зависимости от качества товара, поставок и конкретного продавца.
Фото автора