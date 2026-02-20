Ключевые моменты:

После снегопада на Привозе сохраняются гололедица и лужи, но торговля продолжается.

Овощи стоят от 25 грн за килограмм, фрукты — от 30 грн.

Яйца продают по 55–100 грн за десяток, свинина — от 200 грн/кг.

Рыба в рыбных рядах — от 50 грн за килограмм в зависимости от вида.

После ночного снега Привоз встречает посетителей скользкими дорожками, полиэтиленом на лотках и шутками про «экстрим бесплатно». Но, несмотря на погоду, покупатели приходят — кто-то за продуктами, кто-то «за настроением», как шутят сами одесситы.

Автор материала лично прошлась по торговым рядам, пообщалась с продавцами и покупателями и зафиксировала актуальные цены на основные категории товаров. Данные собраны непосредственно на месте в день съёмки фоторепортажа.

На Привоз — за настроением и буряком

Одесский Привоз после снегопада: лужи, местами — снег, а местами и вовсе трудно понять, что происходит. Но Привоз есть Привоз: сюда приходят не на прогулку. Хотя… Кому как.

Кто же в такую погоду сюда ходит?

— Ой, смотри, куда ступаешь, а то сейчас поплывёшь вместе с капустой.

— Да я уже поплыла… Вот это Привоз после зимы — экстрим бесплатно.

— Дешёвая дорожка не работает?

— Да она почти утонула.

— Мини-лотки, видишь, укутались полиэтиленом.

— А ящики — как баррикады.

— Ну и кто же в такую погоду сюда ходит?

С соседней стороны:

— Люди, а зачем вы вообще сюда пришли?

— За настроением.

— Ну ещё за свёклой. Но пока — только за настроением…

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 30–45 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 25–80 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 45–100 грн;

огурцы — 45–100 грн;

сладкий перец — 65–100 грн;

баклажаны — 30–100 грн;

капуста — 25–100 грн;

чеснок — 120–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–100 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 50–120 грн;

мандарины — 35–120 грн;

клубника — 180–250 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 55–100 грн;

брынза — 200–270 грн;

сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина и телятина:

задняя часть — 250–300 грн;

телячья шея — 200–250 грн;

рёбра — 130–180 грн;

антрекот — 180–250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200–280 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 220–280 грн;

рёбра — 210–260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–300 грн;

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–380 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

Как мы собирали цены

Автор лично побывала на Привозе после снегопада: прошла овощные, мясные и рыбные ряды, переписала цены с прилавков и пообщалась с продавцами и покупателями. В материале — только те цифры, которые были актуальны непосредственно в день визита.

Это не обобщение и не данные «со слов знакомых», а живая картина рынка — с разговорами, настроением и фоторепортажем с места событий. Стоит учитывать, что цены могут меняться в зависимости от качества товара, поставок и конкретного продавца.

Читайте также и сравнивайте: Весна или ещё зима? Сколько стоят продукты на Привозе в середине февраля.

Фото автора