После ночного снегопада в центре Одессы началась оттепель — тротуары покрылись водой и локальной гололедицей

Самые скользкие участки — в затененных переулках старой застройки

Несмотря на опасность для пешеходов, город выглядит атмосферно: ветки деревьев «плачут» каплями талой воды

Февраль снова играет с Одессой. Вчера — снег, густой и настойчивый, сегодня — солнце и капли, падающие с веток на мокрый асфальт. Мы вышли на Оттоновский переулок и Софиевскую именно в этот момент перехода — когда зима еще держится за холодный камень, а весна уже касается крыш светом.

В узких улочках тихого центра под ногами хлюпает вода, а рядом предательски блестит тонкий лед. Деревья словно переоделись в стеклянные одежды, и каждая ветка дрожит каплей, готовой сорваться вниз. Город звучит иначе — не шумом, а тихим звоном талой воды.

Этот текст — из живой прогулки. Мы не только смотрели, но и шаг за шагом проходили по скользким тротуарам, чтобы честно показать: февраль в Одессе — это одновременно красота и испытание на равновесие.

Скользкие тротуары старого центра: прогулка по Софиевской и Оттоновскому переулку

Мы прошли по Оттоновскому переулку и Софиевской улице — и эти старые одесские кварталы сегодня выглядели так, словно специально созданы для встречи двух времен года. Здесь зима еще держится за камень и тени домов, а весна уже касается солнцем крыш и луж…

Снег вчера сыпал, словно безумный — будто хотел укрыть весь город вместе с его шумом, тревогами и повседневными заботами. А уже сегодня — оттепель, и погода поставила всех в тупик: то ли зима еще пошатывается на ногах, то ли весна осторожно напоминает о своем скором приходе.

Ветки деревьев — разные, как человеческие настроения: одни стоят в стеклянном саркофаге изо льда, неподвижные и прозрачные, другие же, наоборот, сбрасывают с себя «стекло» в виде капель, которые звенят и падают вниз. Идешь — и слышишь, как город тихо течет: с крыш, с веток, с краев тротуаров.

Идти трудно: здесь лужи, там снег, а где-то и коварная гололедица — можно и увязнуть, и поскользнуться. Для коммунальщиков — работа на целый день, а для пешеходов — отдельный квест на внимательность. Люди ступают осторожно, словно каждый шаг — маленькое испытание на равновесие.

Но несмотря ни на что — красиво. Солнце сегодня яркое-яркое, слепит глаза и заставляет щуриться, словно летом. Свет ложится на мокрый асфальт, на снег, на стены домов — и город вдруг становится светлее, чем вчера.

И все думают: что же будет завтра? Какие еще капризы придумает погода? Чем нас удивит — новым снегом или внезапным теплом?

Вот только бы не гололедица…

Фото автора