Ключевые моменты

Украинский институт национальной памяти отнёс Михаила Воронцова к лицам, которые реализовывали российскую имперскую политику на территории Украины.

Воронцов, бывший генерал-губернатор Новороссии, укреплял имперскую власть в Одессе через экономические и административные реформы.

Его участие в войнах — от Бородинского сражения до Кавказской кампании — сегодня рассматривается как часть колониальной экспансии России.

Несмотря на отдельные гуманные поступки, Воронцов оставался служащим самодержавной системы и никогда не ставил под сомнение её политику.

Сегодня в Одессе встаёт вопрос: должны ли объекты, названные в его честь, оставаться в публичном пространстве или нуждаются в переосмыслении.

От блестящего офицера — к генерал-губернатору Новороссии

Михаил Семёнович Воронцов (1782–1856) родился в семье российского дипломата Семёна Романовича Воронцова, который долгое время служил в Лондоне. Сын получил европейское образование, владел несколькими языками и мог бы жить беззаботно — но выбрал военную службу.

Он воевал в Болгарии, на Кавказе, в Европе, участвовал в Бородинском сражении, где был тяжело ранен. После победы над Наполеоном командовал российским экспедиционным корпусом в Париже.

Именно эти события — французская кампания 1814 года, войны на Кавказе — сегодня в Украине определяются как часть реализации российской имперской политики, направленной на укрепление влияния империи и расширение её территорий. В документе УИНП Воронцов прямо указан как: «российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, лицо, принимавшее участие в реализации российской имперской политики» (Перечень УИНП, 2025 г.).

Одесса времён Воронцова: развитие под знаком империи

В 1823 году император Александр I назначил Воронцова генерал-губернатором Новороссийского края, в который входили территории современной Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма.

Именно тогда Одесса получила статус административного центра и действительно быстро развивалась: строились биржи, школы, библиотеки, прокладывались новые улицы.

Воронцов проводил образовательные реформы, поддерживал идею «порто-франко», создал библиотеку, Музей древностей, открывал школы для бедных.

Но важно помнить, в чьих интересах всё это происходило. Воронцов представлял империю, а развитие Одессы было элементом колониальной стратегии России на Чёрном море.

Строительство портов, укрепление администрации, контроль над торговлей — всё это усиливало российское присутствие на украинских землях и подчиняло регион Петербургу.

Так называемый «расцвет Одессы» был частью системы, призванной превратить Юг Украины в «витрину империи».

Воронцов и Кавказ: другая сторона «героизма»

После десятилетий службы в Одессе Воронцов возглавил карательную экспедицию на Кавказе (1844–1853). Там российские войска подавляли сопротивление горских народов, проводили насильственные депортации, уничтожали поселения.

Современные историки называют эти события колониальной войной России против местных народов. Именно за участие в этой кампании Воронцов получил титул «светлейшего князя».

Поэтому сегодня его образ воспринимается неоднозначно: он был храбрым военным — но одновременно частью системы, расширявшей империю ценой чужих жизней и свобод.

Человек эпохи — но не нашей

Несмотря на личное благородство, Воронцов оставался служащим самодержавной монархии, преданным царю Николаю I.

Он мог выступить против отдельных несправедливостей — в частности, остановил приказ о выселении евреев из Одессы, — но никогда не ставил под сомнение саму имперскую политику.

Его административный талант и умение управлять оставили после себя архитектурное наследие — но это наследие принадлежит эпохе колониального подчинения Украины.

Сегодня, в условиях полномасштабной войны России против Украины, имя Воронцова звучит уже не как символ прогресса, а как напоминание об имперской тени, веками нависавшей над украинским Югом.

Должен ли Воронцов оставаться в одесском пространстве?

Согласно Закону Украины «О осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики» (2023 г.), объекты, посвящённые лицам из Перечня УИНП, подлежат удалению из публичного пространства.

Это не значит, что их нужно забыть — но их нужно переосмыслить. Воронцовский дворец, спуск, колоннада — это часть истории Одессы, но не обязательно часть её будущего.

Одесса может сохранить память о своём прошлом — без глорификации тех, кто олицетворял империю. Ведь подлинная украинская и европейская Одесса рождается не под гербами колониальной власти, а в свободе от неё.

