Сносить Воронцова не надо, – историк

Оставить памятник, убрать «имперскую» табличку

По информации Гончарука, граф Воронцов защищал экономические интересы населения юга Украины.

В то же время историк считает, что табличка на памятнике «Светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову. Благодарные соотечественники 1863 год» содержит «российский имперский дух» и должна быть заменена.

Как вариант замены предлагается «Будівничому Одеси Михайлу Воронцову (1782-1856 рр.). Скульптор Фрідріх Бруггер, архітектор Франческо Боффо».

Напомним, в 2023 году стало известно, что Минкульт Украины разрешит снос памятников российскому поэту Пушкину и генерал-губернатору Воронцову в рамках деколонизации от наследия российской империи. При этом отмечалось, что снос станет возможным тогда, когда министерство исключит памятники из Госреестра культурного наследия национального значения.

В ноябре прошлого года историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета решила оставить памятник Воронцову нетронутым, поскольку, по мнению комиссии, он представляет собой художественную ценность и не подпадает под закон о декоммунизации.

А в мае этого года неизвестные оставили на памятнике красноречивую надпись: «ЗНЕСИ».

Деньги на памятник Воронцову собирали всем миром

Памятник Новороссийскому генерал-губернатору Михаилу Воронцову был установлен в Одессе ровно через семь лет после его смерти – 8 ноября 1863 года. Это был второй памятник, установленный в городе, после памятника Ришелье.

Идея установить памятник Воронцову принадлежала Михаилу Толстому. Одесситы идею одобрили, а император Александр ІІ одним из первых пожертвовал на строительство памятника три тысячи рублей из собственных средств. Деньги на памятник вносили как члены царской фамилии, так иностранцы и обычные горожане.

Создание памятника поручили известному мюнхенскому скульптору Фридриху Бруггеру. Для создания статуи скульптор воспользовался последним портретом Воронцова, кисти немецкого живописца Франца Крюгера, и сходство получилось практически полным. Архитектором памятника стал Франц Боффо.

Фигуру Воронцова отлили из бронзы, а постамент вырезали из редкой породы гранита — крымского диорита, добытого вблизи горы Аю-Даг.

Чтобы отколоть камни от гранитного массива, пришлось закладывать пороховой заряд. Таким образом были добыты 11 камней, самый маленький из которых весил более трех тонн. Для доставки глыб к кораблю, их пришлось перетаскивать практически вручную, так как из-за скал и оврагов использовать тягловую силу было невозможно. Более трех месяцев этой работой занимались около 70 человек.

Погрузить камни в корабельный трюм не удалось из-за их веса и размеров, а сильный ветер, который начался во время путешествия, едва не перевернул судно. Но все окончилось благополучно, если не считать, что по прибытии в Одессу камни вновь пришлось доставлять к месту установки памятника при помощи рабочих.

На открытие и освящение монумента собралась вся Одесса. Высота готового памятника составляла более восьми метров, из которых 3,2 метра приходится на бронзовую фигуру князя. Ограда состояла из 12 чугунных тумб, украшенных гербом Одессы и цепями. На барельефах памятника изобразили сцены сражений, в которых отличился Воронцов.

В 2009 году памятник Михаилу Воронцову был принят под охрану государства как памятник монументального искусства национального значения.