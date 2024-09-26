Сносить Воронцова не надо, – историк

Известный одесский историк Тарас Гончарук рассказал, что снос памятника князю Воронцову на Соборной площади уже не рассматривается.
Оставить памятник, убрать «имперскую» табличку
По информации Гончарука, граф Воронцов защищал экономические интересы населения юга Украины.
В то же время историк считает, что табличка на памятнике «Светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову. Благодарные соотечественники 1863 год» содержит «российский имперский дух» и должна быть заменена.
Как вариант замены предлагается «Будівничому Одеси Михайлу Воронцову (1782-1856 рр.). Скульптор Фрідріх Бруггер, архітектор Франческо Боффо».
Напомним, в 2023 году стало известно, что Минкульт Украины разрешит снос памятников российскому поэту Пушкину и генерал-губернатору Воронцову в рамках деколонизации от наследия российской империи. При этом отмечалось, что снос станет возможным тогда, когда министерство исключит памятники из Госреестра культурного наследия национального значения.
В ноябре прошлого года историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета решила оставить памятник Воронцову нетронутым, поскольку, по мнению комиссии, он представляет собой художественную ценность и не подпадает под закон о декоммунизации.
А в мае этого года неизвестные оставили на памятнике красноречивую надпись: «ЗНЕСИ».
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Деньги на памятник Воронцову собирали всем миром
Памятник Новороссийскому генерал-губернатору Михаилу Воронцову был установлен в Одессе ровно через семь лет после его смерти – 8 ноября 1863 года. Это был второй памятник, установленный в городе, после памятника Ришелье.
Идея установить памятник Воронцову принадлежала Михаилу Толстому. Одесситы идею одобрили, а император Александр ІІ одним из первых пожертвовал на строительство памятника три тысячи рублей из собственных средств. Деньги на памятник вносили как члены царской фамилии, так иностранцы и обычные горожане.
Создание памятника поручили известному мюнхенскому скульптору Фридриху Бруггеру. Для создания статуи скульптор воспользовался последним портретом Воронцова, кисти немецкого живописца Франца Крюгера, и сходство получилось практически полным. Архитектором памятника стал Франц Боффо.
Фигуру Воронцова отлили из бронзы, а постамент вырезали из редкой породы гранита — крымского диорита, добытого вблизи горы Аю-Даг.
Чтобы отколоть камни от гранитного массива, пришлось закладывать пороховой заряд. Таким образом были добыты 11 камней, самый маленький из которых весил более трех тонн. Для доставки глыб к кораблю, их пришлось перетаскивать практически вручную, так как из-за скал и оврагов использовать тягловую силу было невозможно. Более трех месяцев этой работой занимались около 70 человек.
Погрузить камни в корабельный трюм не удалось из-за их веса и размеров, а сильный ветер, который начался во время путешествия, едва не перевернул судно. Но все окончилось благополучно, если не считать, что по прибытии в Одессу камни вновь пришлось доставлять к месту установки памятника при помощи рабочих.
На открытие и освящение монумента собралась вся Одесса. Высота готового памятника составляла более восьми метров, из которых 3,2 метра приходится на бронзовую фигуру князя. Ограда состояла из 12 чугунных тумб, украшенных гербом Одессы и цепями. На барельефах памятника изобразили сцены сражений, в которых отличился Воронцов.
В 2009 году памятник Михаилу Воронцову был принят под охрану государства как памятник монументального искусства национального значения.