Новини Одеси та Одеської області

Мороза в Одессе сегодня не будет?

Мороза в Одессе сегодня не будет?

Одесса. ДерибасовскаяВ Одессе 22 января солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью ожидается мелкий дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков. Утром – слабый гололед.
 
Ветер в Одессе и области юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха утром от 2º до 3º тепла, днем – от 3º до 6º тепла.

Народный прогноз погоды

  • В этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе — растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.
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