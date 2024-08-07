Мороза в Одессе сегодня не будет?

В Одессе 22 января солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью ожидается мелкий дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков. Утром – слабый гололед.
Ветер в Одессе и области юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха утром от 2º до 3º тепла, днем – от 3º до 6º тепла.
Народный прогноз погоды
- В этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе — растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.