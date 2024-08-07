Мороза в Одессе сегодня не будет?

В этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе — растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.