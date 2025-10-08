Ключевые моменты:
- С 9 октября 2025 года одесские школы возвращаются к очной форме обучения;
- Детские сады и внешкольные учреждения также возвращаются к обычному режиму;
- Погода стабилизировалась, синоптики дают более оптимистичный прогноз;
- Ранее, с 7 октября, обучение было дистанционным из-за ухудшения погодных условий и «желтого» уровня опасности.
Как сообщает сегодня пресс-служба Одесского городского совета, все учебные заведения Одессы возвращаются к очному режиму обучения согласно решению городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«На завтра прогноз погоды оптимистичнее. Решение городского штаба – школы, садики, внешкольники выходят очно», – прокомментировала глава департамента образования одесской мэрии Елена Буйневич.
Как сообщала ранее «Одесская жизнь», дистанционное обучение во всех учебных заведениях Одессы и области было введено с 7 октября в связи с ухудшением погоды и объявленным «желтым» уровнем опасности.
