Ключевые моменты:

Почетные граждане Одессы выразили доверие мэру Геннадию Труханову;

Они обратились к Президенту с просьбой не вводить военную администрацию в городе;

В этот же день Верховная Рада приняла постановление о непрерывности работы органов местного самоуправления во время военного положения.

Текст обращения от имени Почетных граждан Одессы зачитал сегодня, 8 октября, на внеочередной сессии Одесского горсовета доктор технических наук, заслуженный работник транспортной сферы Украины Михаил Пойзнер.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Почетные граждане Одессы против введения военной администрации

Как сказано в обращении, Одесса демонстрирует устойчивость, сплоченность и способность к эффективному управлению даже в условиях войны. Город обеспечивает непрерывную работу критической инфраструктуры, поддерживает армию, реализует социальные программы и восстанавливает объекты после обстрелов.

Также отмечается, что по объему помощи фронта Одесса среди лидеров Украины: из городского бюджета уже направлено более 3 миллиардов гривен.

«Одесса первой в стране поддержала инициативу Президента и первой леди Украины и создала Совет безбарьерности, работающий над доступностью городского пространства для всех жителей. Ее деятельность получила высокую оценку на национальном уровне.

Также реализуются масштабные инфраструктурные проекты с участием международных партнёров», – цитирует текст обращения пресс-служба горсовета.

Почетные граждане обратились к Президенту Украины с просьбой содействовать дальнейшему развитию города, в частности, в сфере модернизации систем водоотведения.

На национальной платформе DREAM уже зарегистрированы соответствующие инфраструктурные проекты на сумму более 3 миллиардов гривен. Но, учитывая ограниченные возможности местного бюджета, реализация этих работ требует поддержки со стороны государства, отмечается в обращении.

«Сегодня город и государство должны действовать как единый фронт – в партнерстве, доверии и общей ответственности», – полагают Почетные граждане Одессы.

Рада приняла постановление о работе местных органов во время войны

В то же время, сегодня, 8 октября 2025 года, Верховная Рада Украины приняла в целом постановление №14031 о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления во время действия военного положения в условиях военной агрессии РФ.

Как сообщается на официальном портале Рады, данным постановлением признается, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии РФ и введенного в связи с этим в Украине военного положения.

Напомним, 24 сентября на сайте Президента Украины была зарегистрирована петиция с просьбой создать в Одессе городскую военную администрацию.

Автор инициативы Иван Казарчук считает, что такая меря необходима для усиления безопасности и стабильной работы органов власти в условиях войны.

И всего за несколько дней петиция о создании в Одессе городской военной администрации успела набрать более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.