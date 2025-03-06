Когда книга — не дефицит

Во всем мире книги обычно дарят библиотекам. По этому поводу даже учрежден Международный день дарения книг.

Сейчас подаренные книги оформляют в Универсальном читальном зале на Европейской, 67.

— Люди дарят книги самые разные, на свой вкус, — рассказывает библиограф и писатель Алексей Надемлинский, — Это книги украинских писателей и переводы зарубежной литературы на украинский язык. Русскоязычные в подарок не принимают — оформлять их мы не можем. Поэтому за последний год смогли принять только около 50-70 книг. Хотя дарят, несомненно, больше.

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Раньше книги считались ценностью в большей степени потому, что были дефицитом, не скрывает писатель. Сейчас отношение к ним несколько изменилось.

— Есть книга, которую хочется перечитать, а есть такая, которую не хочется перечитывать. Человек покупает, читает, а потом отдает нам. Детских книг приносят больше — они читаются быстрее, — отмечает библиограф. — Дарят их очень много.

Алексей Надемлинсткий

Подарки от читателей и писателей

Среди подаренных — много книг одесских авторов. Например, писателя, художника, режиссера Валерия Пузика. Сейчас он находится на фронте. Кроме книг для взрослых и детей, Валерий пишет картины — на ящиках от боеприпасов. Автор продает их на аукционах, а все деньги перечисляет на ВСУ.

Валерий Пузик

Очень популярна дилогия Пузика, созданная на основе истории о танкере «Делфи», затонувшем на одесском пляже. На этом материале Валерий написал сказки «Делфи и волшебники», «Макги и Черный дракон». Реальная история Одессы переплетается здесь с миром магии. Здесь оживают драконы, а городом заправляют колдуны и волшебники.

Писатель Сергей Пантюк сегодня тоже воюет. Свои книги библиотеке он и сам подарил. Купил и переслал за свой счет.

Сергей Пантюк

— У нас с Сергеем был интересный диалог, — вспоминает Алексей Надемлинский, — Мы говорим: ты с фронта будешь покупать свои книги? Он отвечает: ничего страшного. Тыл нам помогает, а я немножко помогу детям.

Популярностью у детей пользуется его добрая книга «Тимко і ґелґотунчик Шкода» — трогательная история дружбы сообразительного мальчика Тимки и забавного озорного гусенка. В веселых приключениях здесь участвуют люди и птицы, обитающие на ферме. А вот в книгах писателей старшего поколения, которые тоже приносят в подарок, по словам Надемлинского, нынешние дети уже многого не понимают. К примеру, «Тореадоры из Васюковки» украинского детского классика Всеволода Нестайко очень долго держалась в топе. А сейчас маленькие читатели, что такое, например, колхоз, сельсовет, просто не понимают.

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Кроме детских, дарят посетители и книги любимых авторов. Так, подарком для взрослых читательниц стал увлекательный и чувствительный роман «Две минуты правды» Ирен Раздобудько. Качественной женской прозы так не хватает многим во время войны.

Книги для военных и школьников

В Одесской областной универсальной научной библиотеке имени Михаила Грушевского книги можно подарить нашим защитникам.

— Сейчас у нас стоит большая коробка — мы собираем книги для 126-й бригады территориальной обороны, — рассказывает заведующая отделом социокультурной деятельности библиотеки Ольга Нагорнюк, — Ребята предложили, чтобы им дарили книги. Пока собрали совсем немного. Поэтому, чем больше людей узнает об этой акции, тем быстрее мы библиотеку соберем.

Кроме того, здесь проходит всеукраинская акция «Библиотека — украинскому воину». В библиотеке собирают и передают книги военным частям, госпиталям и реабилитационным центрам. Приобщиться к акции могут все желающие. В прошлом году собрали 49 книг. К сожалению, не так уж и много. Причина, по мнению главного библиотекаря научно-методического отдела Нины Дубинчак, — достаточно жесткие требования к книгам, которые дарятся. Они должны быть изданы до 1991 года — во времена независимости Украины, исключительно на украинском языке и отличного качества.

Нина Дубинчак

Вместе с тем среди подаренных изданий — книги замечательных писателей Лины Костенко и Сергея Жадана. А также увлекательный и полезный справочник «Паляниця», вызвавший большой интерес, — для тех, кто самостоятельно изучает украинский язык.

— Как правило, приносят художественную литературу. У нас же большая потребность в научной, — отмечает Ольга Нагорнюк, — С удовольствием примем в подарок книги, необходимые для изучения по школьной программе. Даже более ранних годов издания. Ведь школьные библиотеки комплектуются меньше, чем наша. При том, что сейчас книг издается много, мы далеко не всегда можем их закупить. По понятным причинам на комплектование фондов мало денег выделяется, есть более важные потребности. Поэтому очень благодарны тем, кто об этом знает, понимает и дарит нам книги.

Буккроссинг «на паузе» и подвал с Пушкиным

Еще один способ «пристроить» ненужную литературу — буккроссинг — свободный обмен книгами. Но в последнее время в Одессе он популярностью не пользуется.

— У нас в холле есть место для буккроссинга, где стоят книги, которые можно менять. До полномасштабного вторжения каждый человек, который имел ненужную ему литературу, мог принести ее в нашу библиотеку, — рассказывает Ольга Нагорнюк, — Приносили ее и после начала войны. Как правило, это были книги русских писателей, немного переводной литературы на русском языке, очень много разных журналов, накопившихся дома. Многие люди, которые выезжали за границу, освобождали свои квартиры от библиотек. Приносили книги к нам и ставили их на полку. Любой человек, придя в библиотеку, мог выбрать, что ему понравится. Но были, просто говоря, непорядочные люди, которые просто мешками это все загружали и выносили. Неизвестно, на макулатуру или продавать в других местах. Мы просили, чтобы они, взяв книги, хоть одну-две возвращали на полки. Тем более если выносят мешками.

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Сейчас буккроссинг в библиотеке Грушевского приостановил свою работу. Тем более, что к книгам на русском языке есть определенные требования министерства культуры и стратегических коммуникаций. Такая литература временно изымается. Книги, которые открыто призывают к войне, агрессии, например, Захара Прилепина — списываются, не комплектуются. Но вся остальная российская литература есть в специальных хранилищах. Туда, по словам Ольги Нагорнюк, можно прийти и читать Пушкина и Бабеля хоть с утра до вечера. Но этого никто не делает.

— К сожалению, украинских книг почти не приносят. И если на буккроссинг у кого-то есть желание принести современную украинскую литературу, мы будем рады, — уверяет библиотекарь, — Российские же книги вместо того, чтобы напрасно тратить время на нас, лучше сразу самим сдать на макулатуру.

О книгах вместо гаджетов и макулатуре для ВСУ

Уже два года по инициативе хозяйки популярного в Одессе «Книжного магазина-кафе» Галины Дольник одесситы дарят книги для обновления библиотеки воинской части бригады ПВО, расположенной в Одесской области. Посылки с литературой отправляют зенитчикам примерно раз в месяц. Кроме одесситов, присылают книги для наших защитников люди чуть ли не со всей Украины — из Львова, Киева, Полтавы.

Кроме посылок, зенитчикам собирают сейчас в «Книгарне» библиотеку для Одесского военного госпиталя. А однажды отправили книги на восточный фронт.

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— Обратились ко мне люди из госпиталя в восточном регионе, — рассказывает Галина Дольник, — Начмед попросил жену купить книжки. Здесь и я купила немного, чтобы передать. Дело в том, что в прифронтовых госпиталях гаджетами пользоваться запрещено. Вражеские радары фиксируют их скопление, и они могут стать целью для ракет и КАБов. Когда мой сын был там какое-то время, он запретил мне звонить — только писать.

Галина Дольник

В прошлом году «Книгарня-кав’ярня» присоединилась к инициативе благотворительного фонда «Гуркіт», который предложил сдавать русскоязычные книги на макулатуру. Приносить их могли все желающие избавиться от ненужной литературы. А деньги, вырученные от сдачи лишних книг на переработку, были перечислены на нужды ВСУ. Тогда подвал для макулатуры «Книгарні» предоставил соседний колледж. На деньги, полученные за ненужные книги, купили колеса для автомобиля для мобильно-огневой группы ПВО. К сожалению, сегодня складывать макулатуру в этом подвале уже нельзя. А лишние книги Галина Дольник советует сдавать на макулатуру самостоятельно. Это лучше, чем выбрасывать их в мусор. Отправленные на переработку книги смогут «начать новую жизнь», снова стать полезными.

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