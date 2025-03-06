Атака Пивденного 5 марта 2025
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Фото последствий атаки опубликовали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Атака Пивденного 5 марта 2025-2

Атака Пивденного 5 марта 2025-3

Атака Пивденного 5 марта 2025-4

«Росия снова атакует Одесщину. Спасатели ликвидировали пожары, вызванные вражеской атакой. Пострадала критическая инфраструктура, пожарная часть, жилой дом, станция техобслуживания автомобилей», – отмечают спасатели.

Атака Пивденного 5 марта 2025, разбитое авто

Атака Пивденного 5 марта 2025, осколки

Атака Пивденного 5 марта 2025, пострадала пожарная часть

Атака Пивденного 5 марта 2025, разбитые окна в пожарной части

Напомним, сегодня, 6 марта, в результате вечерней вражеской атаки город Пивденный остался без света и тепла, есть перебои с водой.

По данным Одесской ОВА, под ударом дронов была гражданская и энергетическая инфраструктура. Пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

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