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Как внутренним переселенцам взять книги в одесских библиотеках

Как внутренним переселенцам взять книги в одесских библиотеках

Скандал с переселенкой из Харькова, ребенку которой отказались выдавать книги в тернопольской библиотеке, вызвал большой резонанс. «ОЖ» поинтересовалась в одесских библиотеках, как внутренние переселенцы могут получить книги, есть ли для этого какие-то препятствия и существует ли для них специальный залог.

Библиотеки во время войны — это больше, чем место, где можно взять книгу для чтения. Во многих библиотеках проводятся концерты и мастер-классы, читательские конференции и просто встречи, на которых люди рассказывают о себе. Такие мероприятия очень важны для тех, кто из-за войны покинул родные места, и особенно для детей, которые и так получили сильную психологическую травму. А ведь именно чтение книг формирует будущего жителя страны, помогает правильному видению мира, пониманию добра и зла.

Взрослые библиотеки

В Центральной городской библиотеке имени Ивана Франко среди читателей очень много переселенцев. Большинство из них приходят сами, а для пожилых людей книги берут их дети. Библиотекари ЦГБ знают всех, кто приехал в наш город, спасаясь от войны. Книжный фонд библиотеки способен удовлетворить все вкусы и запросы читателей. Кроме того, на полках можно увидеть большое количество книг на иностранных языках, так как среди читателей немало тех, кто читает книги в подлиннике, например, на английском или польском языках.

Записаться переселенцам в библиотеку очень просто. Для этого нужно:

  • предъявить паспорт, прописка при этом не имеет значения;
  • разве что при оформлении формуляра, как и положено, библиотекарь уточнит адрес проживания будущего читателя.

Что касается залога, то в библиотеке к своим читателям относятся с доверием и никаких денег не требуют. Если у человека при записи в библиотеку по каким-то причинам нет украинского паспорта, он может предъявить заграничный паспорт, водительское, пенсионное удостоверение, студенческий билет или свидетельство о постоянном проживании. Также нужно оставить свой номер телефона.

Детские библиотеки

Что касается детских библиотек, то о существующих там правилах нам рассказали в Одесской областной детской библиотеке.

Если вкратце, то никаких залогов для переселенцев за книги нет, приносить справки о месте регистрации тоже не надо.

Во время первого визита в библиотеку родители должны:

  • предъявить документ на ребенка, например, свидетельство о рождении$
  • затем библиотекарю нужно показать свой паспорт, откуда сотрудники библиотеки переписывают адрес прописки, и сообщить адрес проживания и номер телефона;
  • специальных справок об этом приносить не нужно, будущему абоненту обычно верят на слово.

После этого без всякого залога ребенок получает книги, которые должен вернуть, как предусмотрено правилами, через две недели.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
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