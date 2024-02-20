В Одессе известный историк представил необычную версию истории Украины

Как сообщается на Facebook-странице библиотеки, о книге рассказали сами ее авторы – профессор кафедры истории Украины, ректор Университета Ушинского Андрей Красножон и директор, главный редактор издательства «Фолио» – Александр Красовицкий, а также автор первого тома «10 разговоров об истории Украины», историк, телеведущий, заслуженный журналист Украины, доктор исторических наук, основатель медиаплатформы Ukrainian Media Network Даниил Яневский.

Эта книга была опубликована в рамках «Большого научного проекта», который запустило издательство «Фолио» с целью донести до украинцев свою философию, историю и будущее.

По словам Даниила Яневского, за последние 30 лет его коллеги извлекли на поверхность большой пласт исторических материалов.

«Но трудно сложить этот материал в целостную и непротиворечивую картину страны, в которой мы живем. Научный взгляд на мир отличается от пропаганды тем, что он подсчитывает.

Наука начинается там, где начинается подсчет. История Украины – это 40 цивилизаций, 30 государственных образований, 30 правовых систем, 70 отдельных этнокультурных территорий.

Я понимаю Украину в международно-признанных границах 1991 года. И не какую-то этническую территорию, в которой какие-то «укры» возникли, а точно вписывается в цифры… Это количество веков, в которых на территории современной Украины, в границах 1991 года существовали цивилизованные формы жизни. Каждая из которых оставила здесь свой отпечаток. В Одессе это видно на каждом шагу»,

– отметил историк.

Особенность книги «10 разговоров об истории Украины» в том, что она написана в необычном для классической исторической литературы формате: эта книга не пресыщена историческими датами – вместо этого авторы предлагают взглянуть на историю Украины через призму событий, повлиявших на направление развития всего исторического процесса.

Украина всегда была многонациональной страной, что делало ее культуру чрезвычайно богатой, потому что ее составными частями стали культурные достижения разных народов. Таким образом, авторы книги предлагают читателю интересные размышления по поводу исторического прошлого страны, а написана она в более научно-популярном стиле.

«Этот формат развязывает руки. Этот формат имеет направление на студента – первокурсника любого гуманитарного факультета, или на человека, который просто интересуется историей и хочет просто структурировать хронологию: от начала до, в данном случае, Мазепы. То есть, в этом формате мы можем переходить с темы на тему и менять во время разговора угол взгляда»,

– рассказал профессор Красножон.

Также формат книги уникален тем, что содержит жанровые, стилистические, сравнительные вещи, невозможные в научной статье. Например, во втором томе рассматривается вопрос «Нажал на ядерную кнопку царь московский Василий III» потому что он «православный фундаменталист».

Книга опубликована тиражом в 500 экземпляров, часть которых была передана в библиотеки города.

Напомним, ранее в Одессе презентовали книгу «Истории старой Аркадии» краеведа, педагога, геолога, исследователя, автора многочисленных изданий об Одессе Дмитрия Жданова.