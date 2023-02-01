Шенгенское соглашение: что это такое и как помогло украинцам во время войны

В 1995 году вступило в силу подписанное между странами Европы Шенгенское соглашение. Этот процесс отменил визовый контроль на границах и повлиял на укрепление сторон Евросоюза. А также сыграл важную роль для Украины в интеграции с Европой.

Что такое Шенгенское соглашение?

Шенгенское соглашение названо в честь маленькой люксембургской деревни. Она расположена на пересечении границ Франции и Германии, где собственно и был подписан договор о безвизе.

Впервые о Шенгенском соглашении мир услышал еще в 1985 году, когда между Францией, Германией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом был подписан договор об отмене таможенного контроля на их границах.

Это значило, что граждане, туристы и иностранцы с видом на жительство могут свободно передвигаться, путешествовать и обмениваться товарами по территории шенгена в течение определенного времени. Контроль осуществляется только при въезде или выезде из зоны.

В чем разница между шенгенской зоной и Европейским Союзом

Многие путают Шенгенское соглашение с Евросоюзом. На самом деле это два разных объединения на территории Европы:

Европейский союз — это экономическое, политическое и военное объединение 28 европейских государств.

Шенгенская зона — это пограничное (туристическое) объединение 27 стран, входящих и не входящих в ЕС.

Какое отношение шенгенское соглашение имеет к Украине

В 2017 году Украина стала ближе к Европейскому союзу, подписав шенгенское соглашение о безвизовом режиме.

Главным условием посещения европейских стран и Шенгенской зоны без преград стало наличие биометрического паспорта (с обычным загранпаспортом нужно оформлять визу). Имея при себе этот документ, украинцы могут пересекать шенгенскую границу в деловых, туристических и личных целях в течение 90 дней каждые 180 дней.

Одесситка про поездку в Шенгенскую зону

– В 2021 году мы с подругой решили проверить безвиз с Европой на себе. Купили дешевые билеты на лоукост в Италию, сделали себе за 60 гривен туристическую страховку, забронировали онлайн номер в отеле, ну и тесты на ковид сдали за 72 часа до вылета. Вот и все!, – поделилась своим опытам одесситка Дарья

Как правила Шенгенской зоны изменились для украинцев во время войны

Режим безвиза остается актуальным для Украины даже во время войны. Особенно для тех граждан, которые выехали в Европу.

Согласно информации за 22 декабря 2022 года правила посещения Шенгенской зоны, независимо от наличия вида на жительство, международной и временной защиты в одной из стран Евросоюза, не меняются. Однако есть несколько исключений от Европейской комиссии:

украинцам с биометрическим паспортом можно свободно путешествовать по Европе и Шенгенской зоне в течение 90 дней, после чего выбрать страну, где хотят воспользоваться временной защитой;

тем украинцем, у кого есть право на временную защиту, но нет биометрического паспорта, на границе шенгена выдают визу на 15 дней (это позволит добраться до нужной страны и получить защиту или временное убежище);

если загранпаспорта вообще нет, но есть право на временную защиту, государственные органы на границе ЕС будут решать, нужно ли позволить продолжить путешествие.

Что означает «90 дней пребывания за 180 дней»

Как вы уже поняли, по шенгену в одной из стран Европы мы можем находиться максимум 90 дней. Но это не означает, что все это время можно провести только в одном государстве. Дни безвиза можно разделить на любое удобное для вас количество. Главное, использовать их за 180 дней. Следить за остатком неиспользованных «шенгенских» дней можно с помощью миграционного калькулятора Государственной миграционной службы Украины.