Ключевые моменты:

РФ произвела масштабный обстрел южных районов Одесской области дронами типа «Shahed».

Основной целью атаки являлись объекты гражданской и энергетической инфраструктуры региона.

Поврежден энергетический объект, административное здание и несколько частных домов.

Пожар оперативно ликвидирован, погибшие не зафиксированы.

Возникли перебои с электроснабжением.

Враг бил по объектам энергетической инфраструктуры

По информации пресс-службы Одесской ОВА, ночью 2 декабря враг осуществил новый масштабный обстрел южных районов Одесской области с помощью беспилотных летательных аппаратов типа «Shahed». В целом удары были направлены на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Добавим, что система ПВО активно противодействовала нападению, однако произошло повреждение электрообъекта, административного здания и нескольких частных помещений. К счастью, пожар удалось быстро потушить.

Однако из-за атаки возникли перебои с электроснабжением, 8000 семей удалось переприсоединить по резервным схемам. Еще 36 300 – временно без света. Для поддержки населения открыли 11 «пунктов незламності».

Напомним, есть информация, что для удара на Одесскую область, в частности город Болград, РФ применили около 17 ударных дронов.

Следует отметить, что в ночь с 1 на 2 декабря 2025 года была приостановлена ​​работа пограничного пункта пропуска «Джурджулешты-Рени» на границе с Молдовой. Правда, власти заявляют, что воздушное пространство Республики Молдова не было нарушено и что для населения приграничной зоны не было никаких рисков.

