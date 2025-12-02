Ключевые моменты:
- РФ произвела масштабный обстрел южных районов Одесской области дронами типа «Shahed».
- Основной целью атаки являлись объекты гражданской и энергетической инфраструктуры региона.
- Поврежден энергетический объект, административное здание и несколько частных домов.
- Пожар оперативно ликвидирован, погибшие не зафиксированы.
- Возникли перебои с электроснабжением.
Враг бил по объектам энергетической инфраструктуры
По информации пресс-службы Одесской ОВА, ночью 2 декабря враг осуществил новый масштабный обстрел южных районов Одесской области с помощью беспилотных летательных аппаратов типа «Shahed». В целом удары были направлены на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
Добавим, что система ПВО активно противодействовала нападению, однако произошло повреждение электрообъекта, административного здания и нескольких частных помещений. К счастью, пожар удалось быстро потушить.
Однако из-за атаки возникли перебои с электроснабжением, 8000 семей удалось переприсоединить по резервным схемам. Еще 36 300 – временно без света. Для поддержки населения открыли 11 «пунктов незламності».
Напомним, есть информация, что для удара на Одесскую область, в частности город Болград, РФ применили около 17 ударных дронов.
Следует отметить, что в ночь с 1 на 2 декабря 2025 года была приостановлена работа пограничного пункта пропуска «Джурджулешты-Рени» на границе с Молдовой. Правда, власти заявляют, что воздушное пространство Республики Молдова не было нарушено и что для населения приграничной зоны не было никаких рисков.
