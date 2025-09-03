Ключевые моменты:

  • В городе Вилково Одесской области выявили факт массового замора рыбы;
  • Для определения причин явления экологи отобрали пробы воды.

Как сообщает Госэкоинспекция Юго-Западного округа, факт замора рыбы выявил государственный инспектор по охране окружающей природной среды 2 сентября 2025 года в заводи по улице Лиманской.

Одесская область: в Вилково зафиксирована массовая гибель рыбы

В Вилково Одесской области обнаружили замор рыбы — погибли карась, плотва и окунь

По информации экологов, погибли карась, а также единичные особи плотвы и окуня.

Для определения причин замора инспекторы отобрали пробы воды.

Ранее экологи зафиксировали массовую гибель рыбы на Тилигульском и Хаджибейском лиманах в Одесской области.

