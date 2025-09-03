Ключевые моменты:
- В городе Вилково Одесской области выявили факт массового замора рыбы;
- Для определения причин явления экологи отобрали пробы воды.
Как сообщает Госэкоинспекция Юго-Западного округа, факт замора рыбы выявил государственный инспектор по охране окружающей природной среды 2 сентября 2025 года в заводи по улице Лиманской.
По информации экологов, погибли карась, а также единичные особи плотвы и окуня.
Для определения причин замора инспекторы отобрали пробы воды.
Ранее экологи зафиксировали массовую гибель рыбы на Тилигульском и Хаджибейском лиманах в Одесской области.
Вы также можете узнать: Экзотические и даже ядовитые: кто живет в море возле Одессы.