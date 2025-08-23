Ключевые моменты

23 августа Арциз отмечает День города праздничным уикендом.



Программа включает возложение цветов, праздничное шествие, концерт, благотворительную ярмарку и спортивные соревнования.



Город основан в 1816 году немецкими колонистами, название получил в честь битвы при Арси-сюр-Об. В 2025 году Арцизу исполнилось 209 лет.



В XIX веке Арциз был важным торговым центром с железной дорогой и кирхой.



Сегодня это многонациональный город с примерно 14 тысячами жителей и активной экономической и культурной жизнью.



Как в Арцизе отмечают День города

Утро началось с возложения цветов к памятнику основателям Арциза и торжественного поднятия Государственного флага. Затем состоялись праздничное шествие и патриотический забег. В Центральном сквере организовали благотворительную ярмарку, концерт и выступление военного оркестра из Одессы. Для детей устроили игровые зоны и аттракционы. Праздничный уикенд продолжится спортивными соревнованиями по футболу, волейболу и самбо. Также жители смогут посетить художественную выставку «Симфония цветов» и просмотр под открытым небом украинского фильма «Фортеця Хаджибей».

История и происхождение названия

Арциз был основан в 1816 году немецкими колонистами из Вюртемберга. Сначала поселение называлось «Йоханнесхорт», а уже в 1819 году получило современное имя — в честь битвы при Арси-сюр-Об 1814 года во Франции. Первые поселенцы имели значительные льготы: получали землю, освобождались от налогов и военной службы. Благодаря этому колония быстро развивалась и к концу XIX века превратилась в торговый центр с железнодорожной станцией, депо и базаром. В 1880 году здесь построили первую в регионе лютеранскую кирху.

Арциз сегодня

До 2020 года город был центром Арцизского района, а ныне входит в Болградский район и является административным центром Арцизской городской общины. Сегодня здесь проживает около 14 тысяч человек. Население многонациональное: украинцы, болгары, русские, молдаване, гагаузы. По переписи 2001 года преобладал русский язык, но активно используются и украинский, и болгарский. В городе работают несколько крупных предприятий — молочный завод, хлебозавод, мясокомбинат, элеватор. Через Арциз проходит железнодорожная ветка Одесса–Измаил, останавливается поезд Киев–Измаил, действуют автобусные маршруты. Благодаря международным проектам в городе модернизируют школы, детские сады, больницу, обновляют инфраструктуру.

Читайте также: