Базилика в Арцизе: как храмовый комплекс объединяет сразу три болгарских памятника

Строительство базилики в Арцизе на пустынном месте началось в 2013 году. Это храмовый комплекс по раннехристианскому образцу трех базилик, появившихся еще в IV – IX веках в городах Болгарии. Такое сооружение не имеет аналогов в Украине.

Базилика («царский дом для всех») — это прямоугольное сооружение, разделенное внутри рядами колонн или столбов на 3-5 частей. Самая первая из известных базилик датируется II веком до нашей эры (в Помпеях).

Главным идейным вдохновителем и архитектором знакового здания стал отец Геннадий, настоятель храма, расположенный недалеко от базиличного комплекса. По национальности он болгарин. Итак, посетив однажды Болгарию, а точнее город Несебр, в котором по сей день сохранились базилики разных типов, он решил создать нечто подобное и в Арцизе. Решил – и начал работать. Сам создавал чертежи, сам подбирал материалы.

— Первые века христианства ознаменовались строениями базиличного типа. Это то, что мы сегодня создаем.

В базиликах богослужение было многоэтапным и имело несколько действий. Оно начиналось во внутреннем дворе, атриуме — помещении под открытым небом. А потом, после некоторых обрядовых действ, люди и священники заходили в храм и уже там проводили основное богослужение. Образ жизни христиан изменялся, изменялась и архитектура религиозных сооружений.

Православные купола вместо базилики

Уже в конце первого тысячелетия начали появляться куполообразные церкви. Новые здания очень отличались от базилик, которые были больше похожи на дворцы или на движущиеся корабли. И эту архитектуру мы теряем на тысячу лет.

Западная церковь продолжает строить базилики — в отличие от православной, где слово «базилика» уже почти утратило свое значение. И вот сегодня, благодаря появлению этого здания, оно вновь приобретает важное значение и должно стать духовным местом для всех верующих, желающих обрести смысл в жизни, — рассказывает отец Геннадий.

За основу храмового комплекса в Арцизе было взято три базилика, точнее их остатки, которые сегодня являются памятниками древности в Болгарии.

Это Большая базилика в Плиске, Золотая церковь в Преславе и Старая Метрополия в Несебре.

Сейчас строительство продолжается. В нем принимают участие многие: кто жертвует средства, кто бесплатно выполняет посильные ремонтные работы.

Требования к строительству базилики

Одним из условий строительства базилики является использование исключительно натуральных материалов. Именно поэтому в Арциз уже несколько раз меценаты доставляли караваны белого мрамора из Болгарии. Кстати, даже во время строительства комплекс не пустует. Его постоянно навещают люди. Кроме того, во дворе комплекса периодически проводятся различные мероприятия, обычно по большим христианским праздникам. Одним из самых ярких здесь является проведение Рождественской службы.

Храмовый комплекс в будущем будет играть важную духовную роль: здесь будут вестись не только богослужения, но и разноплановые культурные мероприятия. Кроме того, Арцизская базилика может стать уникальной достопримечательностью Украины, которая привлечет туристов со всего мира, поскольку в настоящее время она является единственной современной базиликой в стране.

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