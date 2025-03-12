Об этом сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

На прошлой неделе в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» состоялись очередные аукционы на промышленный вылов водных биоресурсов в 2025 году.

Самым дорогим среди этих аукционов стал лот за право промысла в низовьях реки Днестр и Днестровском лимане: при стартовой цене 327 тыс. грн финальная стоимость реализации лота достигла 9,9 млн грн, то есть увеличилась более чем в 30 раз.

Победитель аукциона получил право на вылов в текущем году сельди черноморской, кефалевых, пиленгаса, бычков и других видов рыб.

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Как мы уже рассказывали, в 2023 Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ввело новую систему государственного регулирования промысла рыбы. Был разработан прозрачный механизм аукционных торгов по продаже прав на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов.

Суть в следующем: места рыбодобычи разбиваются на большие, средние и малые лоты, которые продаются с аукциона через «Прозоро». В 2024 году на Дунае, например, было предложено рыбакам 30 лотов. О том, с какими проблемами столкнулись рыбаки, читайте в статье: На «бумаге» рыба есть, а в лодках нет: почему взбунтовались рыбаки Придунавья.