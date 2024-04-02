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Почему «дунайское серебро» уходит на румынский берег

Почему «дунайское серебро» уходит на румынский берег

На Дунае в районе Вилково приход весны, как и в старину, начинается с вылова сельди. Погодные условия в этом году позволяли выходить на реку еще в феврале, и рыбаки из Румынии именно так и делали – на зависть нашим жителям. Что у нас опять не так?

Рыбаки считают, что выкупили «пустые лоты», которые чиновники «нарисовали от балды»

Откуда рыба на «Привозе»?

Сложилась парадоксальная ситуация: в феврале у рыбаков разрешения на вылов дунайской сельди еще не было, а на одесском «Привозе» она уже продавалась.

Рыбаки из Вилково утверждают, что в Румынии путина началась в феврале. Можно предположить, что на «Привоз» сельдь попала либо контрабандным способом, либо «потрудились» браконьеры.

Председатель Дунайской рыболовецкой ассоциации Лариса Щёлокова отметила, что руководитель Измаильской райадминистрации Родион Абашев и городской голова Вилково Матвей Иванов пытаются помочь рыбакам в решении организационных вопросов, чтобы они как можно быстрее вышли на промысел, но проблемы были и остаются.

«Шаланды, полные кефали» – это не про Дунай

Началу путины предшествовал аукцион по выкупу лотов, которые дают право на вылов рыбы. Проведение таких аукционов Агентство рыбного хозяйства практикует второй год.

В этом году стартовая цена лотов была повышена. Как выразился один из руководителей рыболовецких предприятий, лоты «нарисовали от балды». Например, в одном из лотов сельди было всего 18 тонн, а кефали в разы больше. А ведь кефаль попадает в сети только на взморье в летний период. На море же рыбаков не пускают, там промысел запрещен.

Как рассказала Лариса Щелокова, по расчетам чиновников, которые формировали лоты, вилковские рыбаки должны добыть в этом году 600 тонн кефали, хотя на практике они всегда вылавливали за сезон не более 6-7 тонн.

Пытались «бастовать»

лодки архив

В начале года рыбаки из Вилково вообще отказались выкупать лоты. Так сказать, «забастовали». Но время шло – надо было выходить на промысел, ведь косяки дунайки ждать не будут. Рыбодобывающие предприятия из Вилково вынуждены были принять участие в аукционе и выкупить «пустые лоты», заплатив за несуществующую рыбу.

Но это еще не все – необходимо было получить разрешения от экологического ведомства. Процесс затянулся.

Только 17 марта на промысел разрешили выйти двум предприятиям — ООО «Корсар» и ЧП «Моргун» по гирлам Очаковское и Большое.

Такая ситуация дает рыбакам основание сделать вывод, что в руководстве много случайных людей, которые не разбираются в специфике отрасли.

А пока наши рыбодобывающие предприятия «воюют» за право выйти на промысел, большая часть «дунайского серебра» уходит на румынский берег.

Татьяна СИЛАКОВА

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ
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