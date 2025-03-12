Как пишет издание «Юг.Сегодня», разрешения на вылов рыбы сегодня дают с большими сложностями.

Как рассказала журналистам директор завода в Вилково Ольга Белова, ей его не дали, мотивируя отказ открытым на нее уголовным производством. Однако женщина уверяет: производство было не против нее или предприятия, а против отдельного рыбака. По ее словам, она потратила 170 тысяч гривен на лот по вылову рыбы, однако из-за отсутствия разрешения не может заниматься промыслом, из-за этого страдают и 32 сотрудника ее завода.

Стоит отметить, что большая часть черноморской дунайки на рынке сейчас прошлогодняя – она достаточно хорошо хранится в морозильных камерах. Однако новой почти нет, поскольку популяция этого вида стремительно сократилась.

«Есть такое, что выходит по две-три лодки, ловят по несколько рыбин. Поэтому она периодически где-то появляется. Ну это вообще ничего. Ради того, чтобы поймать две-три сельди, предприятию нерентабельно выпускать лодку. Горючее, время… и все это ради килограмма рыбы. Оно того не стоит. Это убытки», — поясняет Ольга Белова.

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