Блюда из дунайки: любимые рецепты от рыбаков

Рыба в дельте реки питается водорослями и наедает жирка – до 35% от своей массы. В дунайке к тому же много йода и минералов – все это придает ей уникальный вкус.

Если вы не любите малосольную дунайку, значит просто не умеете ее готовить. Предлагаем проверенные рецепты от жителей Придунавья.

Пятиминутка из каюка

Павел Стогниенко начинает торговать дунайкой на ренийском рынке, как только она появляется в районе Вилково. Через две недели рыба поднимается по течению уже до Рени. Мы поинтересовались, какая дунайка вкуснее – вилковская, измаильская, ренийская или… румынская?

— Каждая лягушка свое болото хвалит, — с улыбкой замечает Павел. – Вилковчане говорят, что у них самая крупная, ренийцы утверждают, что за несколько недель рыба в Дунае наедает жирка – поэтому сочнее в окрестностях Рени. Я пробовал разную – она вся очень вкусная. Самый быстрый рецепт посола – пятиминутка в каюке. Рыбаки разделывают рыбу на филейные части, нарезают кусочками, присаливают. Кусочки – в тавочку с плотной крышкой, пять минут взбивают (трясут) – и готово, можно кушать.

Мариновка три на три

— Еще один любимый рецепт «три на три», — продолжает Павел. – Рыбу почистить, промыть, нарезать кусочками, три часа подержать в соли, промыть, и три часа — в уксусе. После этого заливаем растительным маслом, добавляем репчатый лук и – приятного аппетита!

Малосольная за сутки

Александр Рищев, продавец рыбы с большим стажем, рассказал, что любимый рецепт его семьи – посол за сутки.

— Селедку чистим, тщательно промываем, до белой воды, засыпаем солью на сутки, еще лучше полтора суток. Промываем, разделываем на кусочки и подаем на стол.

Пока варится картошка

Рыбаки из Вилково поделились рецептом быстрого посола за время, пока варится картошка. Рецепт опробовала лично – рекомендую!

Рыбу почистить, разделать на два филе, тщательно промыть, сделать надрезы на расстоянии 5-7 мм (как показано на фото), засыпать солью и оставить в миске на 30 минут – ни в коем случае не больше! Пока рыба просаливается, отварить картофель в мундирах (или на пюре), лук нарезать полукольцами и замариновать в уксусе.

Через 30 минут рыбу промыть в холодной воде, нарезать на порционные кусочки, добавить лук, растительное масло и перемешать. Такого «салата» можно сделать побольше, из трех рыбин – он хранится в холодильнике еще 2-3 дня.

Важно: селедка для этого рецепта должна быть свежепойманная!

Полезные советы

Как выбрать свежую дунайку?

Секрет подсказали вилковские рыбаки. У свежепойманной дунайки жаберные дуги, жаберная крышка и глаза — без кровяных прожилок, голова — безупречно серебристая. Если на жаберной крышке видны красные прожилки, рыба вчерашняя. А если уже налились кровью глаза, то проходите мимо и не реагируйте даже на самые заманчивые скидки продавца – не позволяйте себя обманывать.

Как заготовить дунайку впрок?

Проверенный годами способ заготовки только один: свежепойманную рыбу по одной-две штучки плотно запаковать в полиэтилен и сразу положить в морозильную камеру. Она может храниться целый год. По мере необходимости рыбу достаем, оставляем в теплой воде на 2-3 минуты и начинаем с полурастаявшей тушкой работать – по тому рецепту, который больше нравится.

Перед заморозкой дунайку ни в коем случае не мыть, не чистить и не потрошить! При этих манипуляциях рыбка «глотнет» кислород и в морозилке быстро «заржавеет». Пожелтевшая дунайка приобретает настолько неприятный вкус, что ее уже не спасет ни один рецепт.