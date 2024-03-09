Когда подешевеет дунайка: о чем говорит народная примета рыбаков из Вилково

– Рыбаки говорят, что в одной тоне (от слова «тонет» – один заброс сетки) пока только 4-5 рыбин, – рассказывает наша внештатная корреспондентка из города Вилково Татьяна Силакова. – Но ведь это только начало путины.

В Вилково на рынке за дунайку просят 200-250 гривен за килограмм, в Измаиле она идет по 300 гривен.

Цены высокие, потому что дунайки пока очень мало. И, если верить приметам, которых немало в арсенале вилковских рыбаков, массово косяки пойдут на нерест в верховья Дуная уже после двадцатых чисел марта – тогда и цены должны падать.

– В Вилково есть такая примета: «пока Евдоха не отгудит», – рассказывает Татьяна Силакова. – Жители Вилково 14 марта отмечают день святой преподобномученицы Евдокии. По народным приметам, за неделю до этого праздника и следующую неделю после него бывает непогода – резкое похолодание, сильные ветры. И только после того, как «Евдоха отгудит», уже более активно вступает в свои права весна. Я слышала эту примету от многих старожилов Вилково, от своей мамы и всегда подмечала – сбывается или нет? Сбывается!

А о том, как идет промысле дунайской сельди, «Одесская жизнь» расскажет позже.

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Фото из архива «Одесской жизни»