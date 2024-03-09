Новости Одессы и Одесской области

Когда подешевеет дунайка: о чем говорит народная примета рыбаков из Вилково

Когда подешевеет дунайка: о чем говорит народная примета рыбаков из Вилково

В низовьях Дуная в сети рыбаков уже начала попадаться дунайская сельдь. Правда, пока ее очень мало.

– Рыбаки говорят, что в одной тоне (от слова «тонет» – один заброс сетки) пока только 4-5 рыбин, – рассказывает наша внештатная корреспондентка из города Вилково Татьяна Силакова. – Но ведь это только начало путины.

В Вилково на рынке за дунайку просят 200-250 гривен за килограмм, в Измаиле она идет по 300 гривен.

Цены высокие, потому что дунайки пока очень мало. И, если верить приметам, которых немало в арсенале вилковских рыбаков, массово косяки пойдут на нерест в верховья Дуная уже после двадцатых чисел марта – тогда и цены должны падать.

– В Вилково есть такая примета: «пока Евдоха не отгудит», – рассказывает Татьяна Силакова. – Жители Вилково 14 марта отмечают день святой преподобномученицы Евдокии. По народным приметам, за неделю до этого праздника и следующую неделю после него бывает непогода – резкое похолодание, сильные ветры. И только после того, как «Евдоха отгудит», уже более активно вступает в свои права весна. Я слышала эту примету от многих старожилов Вилково, от своей мамы и всегда подмечала – сбывается или нет? Сбывается!

А о том, как идет промысле дунайской сельди, «Одесская жизнь» расскажет позже.

Читайте также: На «бумаге» рыба есть, а в лодках никого нет: почему взбунтовались рыбаки Придунавья.

Фото из архива «Одесской жизни»

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua