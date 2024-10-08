Как в Америке готовят нестоитский борщ из Одесщины: рецепт (видео)

Наш нестоитский борщ не наливают, его насыпают. Он должен быть густым и наваристым, — рассказывает живущая в Америке Валентина Мемей.
Борщ — из собственного огорода
Как отмечает Валентина, летом в селе Чтобы сварить борщ, на базар не надо бежать. Все есть на огороде. Поэтому нужно накопать несколько кустов картофеля, вырвать две моркови, красную свеклу, сорвать с куста несколько сладких перчин, одну капусту, нарвать пучок петрушки, луковицу и собрать спелых красных помидоров. Все почистить, помыть и по мере закипания заложить в кастрюлю с борщом. Зимой все овощи хранятся в погребе.
Мясом борщ не испортить
– В борще должно быть мясо. Обязательно. Свиные ребра или домашняя курочка, можно и телятину. Мясо придает борщу особый вкус. Хотя есть и постный борщ, тогда мясо может заменить фасоль – тоже вкусно, – делится хозяйка. — На плите закипает в кастрюле вода и в кипящую воду я опускаю чисто вымытое мясо. Оно закипает, снимается шум и остается кипеть под крышкой. В это время готовлю овощи. Все чищу и нарезаю или использую терку.
Поочередно опускаю лук, морковь, свеклу и картофель.
Читайте также: Хлеб из Одесщины в США: чем украинцы удивляют американцев
Зажарка придает особый вкус
Отдельно на сковороде жарю лук, морковь и добавляю натертую на крупной терке красную свеклу. Все вместе жарится. В эту смесь добавляю сахар – примерно 2 столовые ложки, перемешиваю, выжимаю сок одного лимона, немного соли, затем добавляю томатную пасту или помидоры. Зажарка готова.
В кипящий борщ добавляю нашаткованую капусту, сладкий перец, лавровый лист. Кипит недолго – не люблю переваренные овощи.
Затем добавляю зажарку, зелень, солю. Накрываю крышкой и оставляю все вместе перекипеть, выключаю плиту и даю борщу настояться.
Красный, сладко-кислый, пахнущий борщ готов. Ложка в нем стоит.
Вкушайте со сметаной, чесноком, острым перцем, горчицей, кусочком сала – на ваш вкус.
Три локации трех видов борща
– Даже сказать не могу, сколько литров борща я сварила за свою жизнь. А вот свои личные борщи разделяю на три вида:
- Сельский Нестоитский Украинский
- Городской Одесский Украинский
- Американский Украинский борщ
Все они наполнены моей любовью и душой. К каждому из них идут вкусные лепешки, рецептом которых я также поделюсь с читателями «Одесской жизни»
Смотрите также видео, сколько стоит борщ в Одессе, Львове, Бухаресте и Нью-Йорке, в котором «Одесская жизнь» сравнивает цены на основные компонеты борща в трех странах: Украине (Одесса и Львов), Румынии и Соединенных Штатах Америки.
На анонсном фото: украинский борщ, сваренный Валентиной Мемей в Америке