Как в Америке готовят нестоитский борщ из Одесщины: рецепт (видео)

Борщ — из собственного огорода

Как отмечает Валентина, летом в селе Чтобы сварить борщ, на базар не надо бежать. Все есть на огороде. Поэтому нужно накопать несколько кустов картофеля, вырвать две моркови, красную свеклу, сорвать с куста несколько сладких перчин, одну капусту, нарвать пучок петрушки, луковицу и собрать спелых красных помидоров. Все почистить, помыть и по мере закипания заложить в кастрюлю с борщом. Зимой все овощи хранятся в погребе.

Мясом борщ не испортить

– В борще должно быть мясо. Обязательно. Свиные ребра или домашняя курочка, можно и телятину. Мясо придает борщу особый вкус. Хотя есть и постный борщ, тогда мясо может заменить фасоль – тоже вкусно, – делится хозяйка. — На плите закипает в кастрюле вода и в кипящую воду я опускаю чисто вымытое мясо. Оно закипает, снимается шум и остается кипеть под крышкой. В это время готовлю овощи. Все чищу и нарезаю или использую терку.

Поочередно опускаю лук, морковь, свеклу и картофель.

Зажарка придает особый вкус

Отдельно на сковороде жарю лук, морковь и добавляю натертую на крупной терке красную свеклу. Все вместе жарится. В эту смесь добавляю сахар – примерно 2 столовые ложки, перемешиваю, выжимаю сок одного лимона, немного соли, затем добавляю томатную пасту или помидоры. Зажарка готова.

В кипящий борщ добавляю нашаткованую капусту, сладкий перец, лавровый лист. Кипит недолго – не люблю переваренные овощи.

Затем добавляю зажарку, зелень, солю. Накрываю крышкой и оставляю все вместе перекипеть, выключаю плиту и даю борщу настояться.

Красный, сладко-кислый, пахнущий борщ готов. Ложка в нем стоит.

Вкушайте со сметаной, чесноком, острым перцем, горчицей, кусочком сала – на ваш вкус.

Три локации трех видов борща

– Даже сказать не могу, сколько литров борща я сварила за свою жизнь. А вот свои личные борщи разделяю на три вида:

Сельский Нестоитский Украинский Городской Одесский Украинский Американский Украинский борщ

Все они наполнены моей любовью и душой. К каждому из них идут вкусные лепешки, рецептом которых я также поделюсь с читателями «Одесской жизни»

Смотрите также видео, сколько стоит борщ в Одессе, Львове, Бухаресте и Нью-Йорке, в котором «Одесская жизнь» сравнивает цены на основные компонеты борща в трех странах: Украине (Одесса и Львов), Румынии и Соединенных Штатах Америки.



На анонсном фото: украинский борщ, сваренный Валентиной Мемей в Америке