Ключевые моменты:

ДТП произошло на автодороге Августово–Арциз–Сарата возле села Долиновка Павловской громады;

Легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Volkswagen. Пострадали четыре человека;

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

По данным правоохранителей, автопроисшествие произошло на автодороге сообщением Августово-Арциз-Сарата, за пределами населенного пункта Долиновка Павловской громады.

Следователи предварительно установили, что 34-летняя одесситка, управляя легковым автомобилем «Hyundai», на закругленном участке дороги не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем «Volkswagen».

В результате ДТП травмировались четыре человека: оба водителя и пассажиры легковушки – 57-летняя мать водительницы и их 63-летний знакомый. Всех пострадавших с разными травмами госпитализировали.

Экспертиза показала, что в момент совершения ДТП оба водителя были трезвыми.

В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

