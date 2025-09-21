Из трех землянок – в миллионеры

Подгорненцы очень чтят свою историю и по крупицам много лет собирают исторические факты о родном селе.

В 1815 году в Бессарабию прибыли 80 немецких семей и поселились на земле, на которой в то время было только три землянки пастухов. Поселенцы усердно приступили к строительству села, которое назвали Кульм (в переводе с немецкого – «город на холме»), в честь победы австро-российско-прусских войск над наполеоновскими под Кульмом в Богемии.

От властей первые поселенцы получили строительные материалы, повозки, плуги, бороны и семена зерна для посева. Очень быстро немцы начали развивать виноградарство, скотоводство, а также строить школу, кирху.

Кульм расширялся и развивался. До тех пор, пока в сентябре 1940 года не началась репатриация немцев. Первым конным обозом вывезли трудоспособных мужчин и женщин, вторым – стариков и детей.

После Второй мировой войны Кульм переименовали в Подгорное. В советское время село славилось своим колхозом-миллионером «Бессарабский», который много лет возглавлял орденоносец Владимир Буркацкий. Именно в этом колхозе было больше всего механизаторов, дояров, виноградарей, награжденных орденами и медалями.

И в горе, и в радости мы вместе

Зинаида Тасмасис была председателем Подгорненского поселкового совета, сейчас она староста Подгорненского старостинского округа:

– Подгорное – село, которое имеет свободолюбивый и своенравный характер. Видимо, потому, что эти черты присущи гагаузам. Я сама гагаузка, и мой муж тоже. Селяне дружные, трудолюбивые, и в беде, и в радости всегда держатся вместе. К сожалению, во время войны горя много – мы похоронили десять наших защитников. К 210-летию села открываем Аллею Славы в знак уважения подвигу наших ребят.

Подгорное – одно из первых сел в Тарутинском районе, которое было газифицировано. Налажено водоснабжение, работает уличное освещение. Есть лицей, детский сад, ФАП, два крупных сельских хозяйства «Благое» и «Бессарабский», которые помогают селу. Есть Дом культуры, библиотека, почтовое отделение, много магазинов, кафе. Проблемы благоустройства села решает коммунальное хозяйство «Джерело» (руководитель Елена Иовчу) и работники по благоустройству Раиса Калева, Марьяна Камбур, Вадим Яценко. В парке есть детская площадка и спортивные тренажеры. В селе находится пограничный залог, многие местные мужчины служат в пограничных войсках и в ВСУ.

На пожертвования жителей была построена церковь имени Георгия Победоносца. Большую финансовую помощь для строительства куполов оказал наш земляк, который сейчас проживает в Одессе, Виталий Ариков. Сейчас мы все вместе готовимся к юбилею нашего села. Приглашаем и вас, мы всегда рады гостям.

Автор стихов и… герба

Валентина Главчева – талантливый, творческий человек, который воспринимает мир через стихи. Кроме того, Валя еще и художница, автор флага и герба Подгорного, а также занимается художественной фотографией и устраивает в библиотеке, где работает библиотекарем, свои фотовыставки.

– Я люблю свое село, односельчан, именно они вдохновляют меня. Живу в доме, где сохранился немецкий подвал, которому уже более 120 лет. Мой дедушка Гаврило Васильевич вместе с бабушкой тоже жили в этом доме. Он чинил овечьи шкуры и делал тулупы. Прожил 93 года – каждый день выпивал стакан вина до обеда и после. Мой отец Ион был почетным дояром, его портрет даже был на доске почета в Одессе. Он – болгарин, мама Федора – гагаузка из Твардицы (Молдова). В библиотеке я работаю уже 33 года. Сделала в ней краеведческую комнату, где среди экспонатов есть вещи и моих предков.

Создала себе работу сама

– Говорят, что в деревне трудно найти работу, а я создала себе рабочее место сама. Тот, кто имеет желание и ищет работу, всегда ее найдет, – считает Людмила Немировская, швея по профессии. Она работала в Одессе, а когда наступили тяжелые времена, вернулась в родное село. Приобрела оборудование и создала собственную швейную мастерскую. С помещением Людмиле помог сельсовет.

– Думала, что буду шить одежду на заказ. Однако чаще приносят одежду на ремонт. Клиентов хватает – кому-то что-то подшить, подлатать, застежку-молнию заменить. Люди довольны. Жаль только, что на пошив одежды, именно творческую работу, времени не хватает, – отмечает Людмила.

Школа в деревне все равно будет

С Татьяной Торлак мы знакомы еще с детства. Она уже двадцать лет руководит Подгорненским лицеем:

– Сейчас в лицее учатся 155 учеников, до войны было 190. В этом году у нас всего пять первоклассников. Так мало – впервые в истории школы. Правда, в следующем году их будет десять. С начала войны мы работали по смешанной форме, потому что у нас было маленькое укрытие. В прошлом году в укрытии сделали ремонт и добавили еще одно помещение, теперь работаем в обычном режиме. Все наши классы имеют современное мультимедийное оборудование. Питание бесплатное: начальные классы питаются за счет госбюджета, старшеклассники – за счет бюджета общины.

К сожалению, мы не можем повлиять на школьную реформу и понимаем, что через два года станем гимназией. Однако, что бы ни случилось, школа в Подгорном будет все равно.

Есть и медсестры, и лекарства для экстренной помощи

В ФАПе работают Надежда Чучева, медсестра семейной медицины уже 36 лет, Светлана Билык, медсестра семейной медицины, и Валентина Топчу, младшая медсестра.

– В ФАПе есть процедурный, приемный, гинекологический кабинеты. До войны нам провели газ. Есть медицинское оборудование для оказания экстренной помощи. Сейчас в селе проживает 1100 жителей, среди них 44 ребенка дошкольного возраста. Мы проводим вакцинацию, патронаж, делаем уколы, бегаем на вызовы. В экстренных случаях, учитывая, что Бессарабское рядом, подгоринцы вызывают скорую. К сожалению, в селе нет аптеки. Есть только медикаменты для экстренной помощи, которые нам предоставляет Бессарабский центр первичной медико-санитарной службы.

В целом у нас есть все необходимое для оказания экстренной медицинской помощи, а главное – опыт, – рассказывает Надежда Чучева.

Дом культуры – в кирсе

Если вы будете в Подгорном, обязательно загляните в Дом культуры, такую архитектуру редко где можно увидеть. Ведь он находится в здании немецкой кирхи. В зрительном зале сохранились старинные колонны, на месте сцены когда-то был алтарь с органом. А какая здесь акустика! Даже без микрофона выступающего слышно в каждом уголке.

Олеся Калинкова работает директором Дома культуры десятый год:

– У нас есть детский танцевальный коллектив Happy Kids, коллектив народного танца «Мрия» и вокальный коллектив «Веселка». Во время войны мы больше устраиваем патриотические мероприятия, а также проводим народные праздники Бабиндень, Коледа. Очень хотелось бы больше добавить в репертуар гагаузских танцев, песен, чтобы мы возобновили такие народные праздники, как Хедерлез, Касим. Сейчас готовимся к юбилею села – это первое крупное мероприятие с начала войны. Значительную помощь в подготовке нам оказывает Бессарабский поселковый совет, отдел культуры, старостат.

Даты и цифры

В 1850 году в Кульме проживало 1306 поселенцев, из них 108 имели свои фермерские хозяйства.

В селе было построено три школы, где обучались 300 детей.

В 1868 году на деньги крестьян была достроена кирха. Строительство длилось семнадцать лет.

В селе более десяти немецких колодцев, которыми жители Подгорного пользуются до сих пор.

Жители села живут в немецких домах, которым уже более 100-120 лет.

В 1872 году в Подгорном было 11 ветряных мельниц, семь тяговых и одна паровая мельница, цементный и кирпичный заводы. ?когда

в селе было 2500 голов крупного рогатого скота, 2870 овец, 320 лошадей.

В 1988 году впервые после репатриации в Подгорное приехала немецкая делегация. Приехали потомки людей, которые жили в Кульме. Это была незабываемая и трогательная встреча, которая стала началом большой дружбы, продолжающейся до сих пор. В честь своих предков 5 сентября 2004 года немцы установили возле Дома культуры – бывшей кирхи – мемориальную плиту «Основателям села, проживавшим здесь 125 лет» с выгравированной цитатой из Библии: «И на этом месте я дам мир».

Читайте также: