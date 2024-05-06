Святой Юрий, Гергевдень, Хедерлез: 6 мая разные народы встречают один из главных весенних праздников

Хедерлез отмечают 6 мая, в День Святого Георгия Победоносца. Этот день почитают и болгары, которые называют этот праздник Гергьовдень. Для того чтобы заглянуть в историческое прошлое и узнать больше о празднике, который является общим для разных народов, мы обратились к Александру Середе — кандидату исторических наук, доценту кафедры истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.

Лето встречают — овец выгоняют

— Появление термина «Хедерлез» имеет давнюю историю. Она касается не только тюркского мира. Этот праздник появился еще в доисламский период среди кочевых народов. Он связан с цикличностью сезонов. Именно кочевые народы имели эту сезонность, связанную со скотоводством, выпасом скота. Хедерлез — это маркер начала выгона скота на летние стойбища.

В Украине, например, гуцулы также отмечают этот праздник, но называют его Святой Юрий. Именно на Святого Юра выгоняют овец на полонины. Как и болгары, которые на Святого Георгия встречают лето, выгоняют скот и начинают полевые работы. Поэтому оно объединяет не только разные народы, но и разные культуры — мусульман с христианами и тюрков со славянами, просто называется по-разному.

Среди тюркских народов наибольшим великолепием отмечают его крымские татары. А в нашем регионе — гагаузы, которые имеют тюркские корни, хотя и являются православными христианами.

Для гагаузской традиции зима и лето разграничиваются именно этими праздниками — Хедерлез и Касым. «Касим» — это ноябрь, «Хедерлез» — начало мая.

Что такое курбан?

Общей традицией этого праздника для всех народов является принесение в жертву ягненка. И именно это жертвоприношение у болгар и гагаузов называется «курбан».

В целом для мусульман курбан — это тот день, который обозначает мусульманское жертвоприношение, и он не связан с Хедерлезом. Это свидетельствует о том, что болгары и гагаузы, которые ранее были под османским господством на Балканах, присоединили к своей культуре элементы мусульманских обрядов.

Ягненок является символом раннего христианства — Авраам принес ягненка на жертвенник вместо своего сына. То есть и в иудаизме, и в христианстве, и в мусульманстве есть традиция делать курбан.

После праздника можно свататься

Курбан у крымских татар, болгар и гагаузов выглядит почти одинаково.

Мясо ягненка — главный ингредиент блюда. К нему добавляют овощи, пряности, зелень. Варится традиционно в большом котле на живом огне. Подается мясо в бульоне горячим с домашним хлебом и рюмкой вина. Сегодня некоторые хозяйки называют курбаном блюдо из запеченного ягненка с рисом, но настоящий курбан — это именно бульон.

Хедерлез, Гергьовдень и день Святого Юра — это веселые праздники. Ведь после угощения начинается веселье. Играет национальная музыка и танцуют народные танцы.

После Хедерлеза начинается летний период, новый цикл жизни, хозяйственных традиций. И у болгар, и у гагаузов Буджака это еще и сезон помолвки. Они начинаются и у гуцулов в Карпатах.

Сегодня традиция Хедерлеза и Гергьовдня продолжается.

В это совсем не радостное время, мы, болгары и гагаузы Одесской области, сохраняем эту традицию, помня, что есть такие праздники, которые объединяют. Поэтому удачного всем курбана, здоровья каждому и скорейшего мира в Украине!