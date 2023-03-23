Газету «Одесская жизнь» отправили на Донбасс

Как учительница младших классов стала военным психологом Учительница младших классов Любашевского опорного заведения общего среднего образования Екатерина Драбчук (Беженар) из-за войны оставила мирный труд и отправилась в военкомат, чтобы встать на защиту Отечества. Учитывая ее педагогическое образование, женщину направили овладевать профессией военного психолога. ПОДРОБНЕЕ

Куклы-обереги для фронта передали мастерицы из Одесщины «Куклы-мотанки — оберег защитника» от воспитанников кружка «Умелые ручки» под руководством библиотекаря Антонины Носик создали для воинов, которые сегодня защищают наш общий дом – Украину. ПОДРОБНЕЕ

25 рек и более 200 озер: самые популярные водоемы Одесской области Одесская область богата на реки и водоемы. На территории области протекает 25 рек и располагаются более 200 озер, также Черное море. Некоторые реки и озера знамениты на весь мир. ПОДРОБНЕЕ