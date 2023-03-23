Газету «Одесская жизнь» отправили на Донбасс

Февральские выпуски газеты «Одесская жизнь» уже попали в подразделения ВСУ, защищающие Украину в Донецкой области.
Газеты вместе с посылками отправляют из Любашевки на передовую волонтеры ПО «Архангела Михаила».
Поэтому в перерывах между кровопролитными боями наши земляки-фронтовики, чтобы немного отвлечься от ратного дела, могут почитать новости из родной Одесщины.
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