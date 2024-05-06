Коммуналка, субсидии, льготы и другие: изменения, которые вступают в силу в мае

Тарифы: кому придется платить больше?

Электроэнергия

Тариф на электроснабжение для бытовых потребителей власти пока повышать не будут. Цена для населения остается 2,64 гривны за киловатт. Также для владельцев двух зонных счетчиков продолжает действовать «ночной» тариф (с 23.00 до 07.00) — 1,23 гривны за киловатт.

Но в дальнейшем цены за свет в коммунальных платежках все же вырастут. Правда, заверяют народные депутаты, до рыночного уровня тариф не повысится.

Газ

Неизменной остается и стоимость газа для бытовых потребителей, пользующихся услугами компании «Нафтогаз», — 7,96 гривны за кубометр. До конца войны и еще полгода после отмены режима военного положения в Украине действует запрет на повышение тарифов на газоснабжение и распределение газа.

Вода

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в городах областного значения запретила повышать тарифы на водоснабжение и водоотведение в мае. В то же время власти некоторых небольших городов, которые имеют право устанавливать цену на эту коммунальную услугу по своему усмотрению, тарифы на воду пересмотрели. Повышение тарифов местные водоканалы объясняют ростом стоимости электроэнергии и минимальной заработной платы.

Субсидии: кто может остаться без помощи?

С 1 мая большинству получателей субсидий выплаты на неотопительный сезон продлили автоматически. Но в некоторых случаях помощь могут отменить.

Так, не продлят выплаты лицам, накопившим долги за коммуналку на сумму более 680 гривен. Откажут в помощи, если у субсидианта увеличились доходы или в его домохозяйстве прописан совершеннолетний, который не работает и не учится.

Лишить субсидии могут и тех, кто недавно совершил покупку стоимостью более 50 тысяч гривен или накопил на депозитном счету более 100 тысяч гривен.

Кроме того, напомним, что некоторым потребителям для того, чтобы им назначили помощь с 1 мая, следует подать в ПФУ заявление и декларацию о доходах и расходах. Обращаться лично необходимо, если:

вы арендуете жилье и оплачиваете коммунальные услуги;

в домохозяйстве есть переселенцы;

количество зарегистрированных и фактически проживающих лиц отличается;

семья претендует на назначение субсидии для покупки сжиженного газа, жидкого и твердого печного бытового топлива.

Льготы: ветеранам получить будет проще

С мая получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам, людям с инвалидностью в результате войны, участникам боевых действий и членам их семей можно будет без волокиты.

С 1 мая вступает в силу новый порядок взятия на учет и назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для военных. Он предусматривает возможность подать соответствующее заявление членам их семей. Кроме того, вместо двух отдельных заявлений требуется подать только одно. Сделать это можно и в электронной форме.

Документы можно подать в сервисных центрах ПФУ, ЦНАПах, исполнительных органах сельского, поселкового, городского совета территориальных громад.

На заметку водителям: с включенными фарами круглый год

С 1 мая остается в силе норма о необходимости включать в любое время суток дневные ходовые огни на транспортных средствах, которые движутся за пределами населенных пунктов. Раньше это правило действовало только с октября по май. Это требование касается всех транспортных средств — в том числе двухколесных.

Если дневных ходовых огней нет, то водители должны включать ближний свет фар.

Если транспорт движется в условиях недостаточной видимости, то водителям разрешается использовать дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары. Но при условии, что такое освещение не будет ослеплять других участников дорожного движения.

Подобная практика, объясняют в патрульной полиции, показала хорошие результаты в странах ЕС. Статистика свидетельствует о том, что использование дневных ходовых огней уменьшает количество ДТП в светлое время суток на 10-15%.

Мобилизация: всем на учет

18 мая вступает в силу закон о мобилизации. После его публикации всем военнообязанным в течение 60 суток необходимо обновить свои военно-учетные данные через территориальные центры комплектации, ЦНАПы либо электронный кабинет.

Новым законом отменен статус «ограниченно годен к военной службе». Военно-врачебная комиссия (ВВК) имеет право выдавать только два заключения: «годен» и «не годен». В связи с этим военнообязанные, имевшие статус «ограниченно годен», с момента публикации закона обязаны повторно пройти ВВК. По результатам комиссии будет выдано новое заключение. Сделать повторное обследование можно в течение девяти месяцев.

Прививки: можно будет сделать в аптеке

С мая фармацевты будут иметь право делать прививки населению в помещениях аптек. Такие изменения предусмотрены постановлением КМУ № 213 от 24 февраля 2024 года. На сегодняшний день утвержден перечень аптек, изъявивших желание получить лицензию Министерства здравоохранения для проведения прививок.

Согласно лицензии, фармацевты, в частности, должны определять безопасность вакцин, знать правила организации и техники проведения прививок, оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях.

При необходимости фармацевт будет взаимодействовать с врачами и медицинскими сестрами — получит доступ к карточке больного. Кроме того, он должен правильно оценить состояние пациента, обеспечить его наблюдение после вакцинации.

Такие нововведения, говорят в МОЗ, необходимы, чтобы разгрузить медицинскую систему. Сегодня подобная практика успешно используется в странах ЕС, США, Канаде.