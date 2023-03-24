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Инклюзивный центр в Одесской области получил много помощи от благотворителей

Инклюзивный центр в Одесской области получил много помощи от благотворителей

Это стало возможным при поддержке Офиса правительственной уполномоченной по правам лиц с инвалидностью Татьяны Баранцовой, БФ MERSY, благотворителя Юрия Бучко.

«Балтский инклюзивно-ресурсный центр» был создан в 2019 году. За это время он сумел стать своего рода посредником между семьей, воспитывающей ребенка с особенностями развития, и учебными заведениями, в частности детскими садами и школами. Специалисты центра — а это учителя-логопеды, психологи, учителя дефектолог и ЛФК – помогают семье подобрать заведение и форму обучения, которые будут лучше отвечать образовательным потребностям их ребенка.

Здесь оказывают психологическую помощь родителям «особых» детишек. Для них проводятся групповые встречи, на которых они делятся личным опытом разрешения конфликтных ситуаций, получают моральную поддержку и совет от специалистов.

Стульчик для кормления

А во время войны возникли проблемы, с которыми помогли справиться благотворители. Частый гость здесь представитель правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью при Одесской ОВА Александр Соколов, посещающий занятия с детьми, общающийся с директором Марией Робак, выясняющий потребности учреждения и помогающий решать проблемы.

– Генератор был очень необходим, и с этим вопросом ко мне обратилось руководство. Сегодня этот вопрос решен. Выражаю искреннюю благодарность Благотворительному фонду MERSY, лично Юрию Бучко, Дмитрию Ситниченко и Дмитрию Кашкаху, — делится Александр Соколов.

Во время встречи Александр и Юрий Бучок договорились о дальнейшем сотрудничестве по обеспечению детским питанием, средствами гигиены и т.д.

 

Обучение в игровой форме

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Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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